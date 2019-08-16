Рудковская показала завистникам размеры своих ног

Москва, 16 августа. Известная российская телеведущая и продюсер Димы Билана Яна Рудковская ответила в соцсетях на критику ее ног и рассказала завистникам все параметры.

«Специально для тех, кому так важны мои: ноги, их длина и ширина, размер ног и мои коленки! Берите лупу, оденьте линзы и пристально начинайте искать», — написала в Instagram Рудковская под описанием опубликованного видео.

На записи Рудковская дефилирует в коротком черном платье, показывая свои ноги в роскошных туфлях. По ее словам, у нее 36,5 размер ноги при росте 168 сантиметров.

«Думаю, что если в 44 года у Вас будут не хуже, а лучше, я буду только счастлива за Вас и Ваши параметры! Меня все во мне устраивает, а что не устраивает, над этим усиленно работаем», — подытожила она.

Демонстрация коленок связана с разгоревшимся скандалом между продюсером и блогером Еленой Миро. Все началось с того, что Миро устыдила российских селебрити за то, что они начали массово выражать соболезнования по скончавшейся фешен-директору ЦУМа Аллы Вербер, хотя та, по мнению блогера, не заслуживает таких почестей.

В полемику вступила Яна Рудковская, заявив, что скорбят лишь достойные люди, а сетевое «чучело», которое не уважает ни себя, ни других, на такие чувства не способно. Ответ Миро не заставил себя ждать: она назвала Рудковскую «бабой ягой».

Позже Миро выразила мнение, что Рудковская имеет проблемы с алкоголем, что напрямую сказывается на ее внешности. По мнению блогера, 44-летняя Рудковская тратит большие деньги на услуги салонов красоты, однако ничего не помогает, так как та регулярно употребляет алкоголь. По словам Миро, пагубную привычку Рудковской выдает ее внешность.

В минувший четверг Рудковская вновь попала под шквал критики. На этот раз ей досталось от поклонников. Продюсер опубликовала в Instagram фотографию из Монако, где она позирует с подругой Натальей Якимчук в мини-платьях.

Однако подписчиков Рудковской больше привлекла не ее одежда, а слишком длинные ноги. Некоторые предположили, что она специально вытянула ноги с помощью фотошопа, чтобы казаться красивее на фотографии.

Другие обратили внимание на то, что Рудковская отдыхает в Монако, в то время как в Канаде хоронят ее подругу Аллу Вербер.