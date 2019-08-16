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Рудковская показала завистникам размеры своих ног

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Рудковская показала завистникам размеры своих ног

Москва, 16 августа. Известная российская телеведущая и продюсер Димы Билана Яна Рудковская ответила в соцсетях на критику ее ног и рассказала завистникам все параметры.

«Специально для тех, кому так важны мои: ноги, их длина и ширина, размер ног и мои коленки! Берите лупу, оденьте линзы и пристально начинайте искать», — написала в Instagram Рудковская под описанием опубликованного видео.

На записи Рудковская дефилирует в коротком черном платье, показывая свои ноги в роскошных туфлях. По ее словам, у нее 36,5 размер ноги при росте 168 сантиметров.

«Думаю, что если в 44 года у Вас будут не хуже, а лучше, я буду только счастлива за Вас и Ваши параметры! Меня все во мне устраивает, а что не устраивает, над этим усиленно работаем», — подытожила она.

Демонстрация коленок связана с разгоревшимся скандалом между продюсером и блогером Еленой Миро. Все началось с того, что Миро устыдила российских селебрити за то, что они начали массово выражать соболезнования по скончавшейся фешен-директору ЦУМа Аллы Вербер, хотя та, по мнению блогера, не заслуживает таких почестей. 

В полемику вступила Яна Рудковская, заявив, что скорбят лишь достойные люди, а сетевое «чучело», которое не уважает ни себя, ни других, на такие чувства не способно. Ответ Миро не заставил себя ждать: она назвала Рудковскую «бабой ягой»

Позже Миро выразила мнение, что Рудковская имеет проблемы с алкоголем, что напрямую сказывается на ее внешности. По мнению блогера, 44-летняя Рудковская тратит большие деньги на услуги салонов красоты, однако ничего не помогает, так как та регулярно употребляет алкоголь. По словам Миро, пагубную привычку Рудковской выдает ее внешность.

Рудковская показала завистникам размеры своих ног

В минувший четверг Рудковская вновь попала под шквал критики. На этот раз ей досталось от поклонников. Продюсер опубликовала в Instagram фотографию из Монако, где она позирует с подругой Натальей Якимчук в мини-платьях.

Однако подписчиков Рудковской больше привлекла не ее одежда, а слишком длинные ноги. Некоторые предположили, что она специально вытянула ноги с помощью фотошопа, чтобы казаться красивее на фотографии.

Другие обратили внимание на то, что Рудковская отдыхает в Монако, в то время как в Канаде хоронят ее подругу Аллу Вербер.

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