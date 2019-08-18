«Оппозиция» использует инвалидов на незаконных митингах для радикализации протеста

Организаторы незаконных митингов в Москве пытаются «разогреть» общество, чтобы в конечном итоге вызвать столкновения участников этих сборищ с правоохранителями. Для этого либералы используют людей, которые вызывают у общества сочувствие и жалость, например, инвалидов.

Кроме того, доходит до откровенных провокаций: достаточно вспомнить случай с Дарьей Сосновской, из которой «оппозиция» всеми силами старается сделать жертву полицейской жестокости.

Напомним также, что 3 августа один из участников несанкционированного митинга в прямом эфире «Дождя» рассказал, что видел, как девушка демонстративно упала перед сотрудниками полиции, а потом бегала за ними, изображая травмы. Подобные ситуации для обострения могут повториться и на грядущих акциях, которые не были согласованы с властями.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей возмутился правовой безграмотностью провокаторов и тем, что они распространяют информацию о незаконных мероприятиях в Интернете.

«Я считаю, что это полнейшее безобразие. Если митинг не санкционирован, то его проведение — это нарушение закона. А нарушение закона, согласно действующему законодательству, карается. Я считаю, что власть должна пресекать подобные действия», — говорит сенатор.

По словам Владимира Джабарова, навальнисты хотели бы, чтобы пролилась кровь.

«Так называемая «несистемная оппозиция сделала так, чтобы столкнуть митингующих с властями, а затем обвинить власть в чрезмерном злоупотреблении силой», — продолжает член верхней палаты парламента.

Он также подчеркнул, что в России очень либеральное законодательство о митингах, а силовики действуют крайне мягко.

«Достаточно посмотреть на митинги «желтых жилетов» во Франции. Как ни возмущалась либеральная оппозиция, французская полиция очень жестко разгоняла толпу, использовала спецсредства для того, чтобы пресекать митинги. Поэтому если митинг состоится, то будет преследовать лишь одну цель, — спровоцировать столкновения полиции, Росгвардии и митингующих, чтобы потом обвинить власть в чрезмерном применении силы», — подытожил Владимир Джабаров.

Напомним, организаторами массовых беспорядков, которые продолжаются с июля, являются Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие навальнисты. После незаконного митинга, прошедшего в столице 27 июля, все зачинщики были взяты под стражу, кроме Любови Соболь, ей удалось избежать наказания, прикрывшись несовершеннолетней дочерью. Тем не менее ей придется заплатить существенный штраф, как и предписывает российское законодательство.

Отметим, что Соболь, как и другими сторонникам одиозного блогера Алексея Навального отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. В ходе подписной кампании протеже Навального несколько раз попадала в различного рода скандалы. Так, например, в ее подписных листах были обнаружены подписи мертвецов. Кроме этого, сотрудники полиции нашли у Соболь целую фабрику по подделке подписей.