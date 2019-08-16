Росгидромет раскрыл причину кратковременного скачка радиации в Северодвинске

Москва, 16 августа. Росгидромет назвал причину кратковременного повышения уровня радиации в Северодвинске. Повышение радиационного фона произошло в результате прохождения радиоактивного облака.

«Предполагается, что повышение МАЭД на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», — говорится в сообщении.

Радиационный скачок был зафиксирован в шести точках Архангельской области, однако ситуация быстро нормализовалась.

Напомним, что 8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв жидкостной двигательной установки, в результате чего погибли 5 сотрудников Росатома. Росгидромет сообщил о повышении уровня радиации в районе произошедшего. Однако уже через полчаса уровни вновь резко понизились, а еще спустя два часа обстановка нормализовалась.

Независимый эксперт в атомной отрасли, глава «Атоминфо» Александр Уваров заявил, что кратковременное повышение радиации в Северодвинске абсолютно безопасно для населения. По его словам, люди получают большую дозу радиации во время рентгеновского снимка.