СМИ рассказали о планах «Яндекса» на свой новостной агрегатор

Москва, 16 августа. «Яндекс» может ликвидировать сервис «Яндекс.Новости» в случае изменения законодательства. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как отметили в пресс-службе «Яндекса», новостной сервис компании является агрегатором, который обрабатывает и передает пользователям информацию, опубликованную в других СМИ. В компании подчеркивают, что существующих законов достаточно для регулирования деятельности новостных агрегаторов.

«Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки», — считают в «Яндексе».

Также в пресс-службе уточнили, что сервис не может влиять на содержание новостей других СМИ, пока он остается агрегатором. Например, если некое издание опубликовало недостоверную информацию и не опровергло ее, «Яндекс.Новости» не могут сделать это вместо СМИ. В противном случае сервис перестанет быть агрегатором.

«Сценарий, когда новости на «Яндексе» сами станут СМИ, кажется нам проигрышным для всей российской медиаиндустрии», — рассказал представитель компании «Коммерсанту».

Комментировать сообщение о возможном закрытии «Яндекс.Новостей» в пресс-службе компании отказались.

Напомним, 19 августа на внеочередном заседании Совет Госдумы рассмотрит вопрос продвижения фейковых новостей сервисом компании «Яндекс». Как подчеркнул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, распространение недостоверной информации создает «фиктивную повестку» и делает россиян «заложниками фейковых новостей».