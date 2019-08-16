Активист из Краснодара создала движение по ремонту памятников Великой Отечественной

Татьяна Демидова из Краснодара создала региональное волонтерское движение по восстановлению и ремонту памятников Великой Отечественной войны. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Татьяна рассказала об истории проекта, особенностях работы и достижениях волонтеров.

«10 лет назад у нас был туристский клуб. В нем инструктора водили ребят в походы. И вот, когда ведешь группу по маршруту, обращаешь внимание на памятники, которые находятся в плохом состоянии. Это, конечно, вызывает очень горькие чувства. Для нашей семьи это святая тема. Когда ты показываешь памятник таким, каким он не должен выглядеть, то появляется чувство неловкости перед нашими детьми», — рассказала собеседница ФАН.

Татьяна Демидова с товарищами изначально договорились с инструкторами, чтобы привести в порядок памятники возле маршрутов, которые используют в туристском клубе. Позднее оказалось, что рядом с маршрутами есть еще памятники, на которых своих сил не хватало. Изначально, как рассказала Татьяна, в проекте было порядка 20 человек. Они попробовали разработать программу и выяснили, что не единственные в Краснодарском крае, кто заинтересован в восстановлении памятников.

«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов мы стали привлекать к себе волонтеров, потому что рук на все не хватало. По плану мы хотели привлечь порядка 250 человек. Но откликнулось порядка 400 человек. Через год нас стало уже 600. В 2019 году 800 человек, которые не по расписанию или квоте приходят к нам, потому что это интересно. Среди волонтеров студенческая молодежь, работающие молодые люди, школьники и учащиеся техникумов», — поделилась Татьяна.

На сайте проекта «Дорогой героев» любой может оставить заявку, чтобы поучаствовать в восстановлении памятников. Иногда, по словам Татьяны, к ним приходят уже готовые турклубы. Проекту помогают поисковые движения региона: подсказывают расположение памятников рядом с местами сражений.

«В 2018 году у нас появилось новое направление деятельности – «Народный мониторинг». Ребята и туристы, которые путешествуют в горах Кавказа, нередко натыкаются на интересующие нас объекты. Они нам сбрасывают их координаты. В дальнейшем мы устанавливаем его происхождение, этого объекта. Если он требует внимания, то формируем добровольческие группы, которые приводят памятник в порядок», — рассказала Татьяна Демидова.

В этом году активисты проекта нашли памятник партизанскому отряду «Пашковский». Много лет этот памятник нигде не значился и был потерян. Также 7 лет практически никто не ремонтировал памятник Герою Советского Союза Герасиму Евсеевичу Кучерявому. Он был утерян в Краснодарском крае. Волонтерам удалось его найти. На данный момент за ним закреплены группы, которые заняты его восстановлением.

«В архивах очень мало информации о памятниках. Есть объекты, о которых широко известно, например, памятники Героям Советского Союза. Но также есть памятники, чьих создателей не удается установить. Нет системы, в которую бы была внесена вся информация. Чувство патриотизма у населения развито очень высоко. И когда кто-то устанавливает памятник по собственному желанию, то потом просто забывает сообщить об этом в органы учета», — посетовала Татьяна.

Курьезные случаи встречаются в местах, где находятся популярные памятники. Активисты вспоминают памятник неизвестному солдату в «Волчьих Воротах». Был период перед 9 мая, когда его перекрашивали 3-4 раза разные группы волонтеров и поисковых отрядов. Очень важно, как подчеркивает Татьяна, сделать так, чтобы группы не пересекались между собой, и все ресурсы были потрачены разумно. Рядом с этим памятником находятся на горе Лысая еще два объекта. Они менее популярные, но их оставить без внимания тоже нельзя.

В 2019 году волонтеры отремонтировали 102 памятника. Порядка 200 памятников попадают в поле зрения активистов во время работы. За некоторыми из них закреплены школы и предприятия, которые поддерживают состояние объектов. Кроме того, волонтеры стали вести информационно-просветительскую деятельность: рассказывать в школах удивительные истории о памятниках Краснодарского края, которые ремонтируют активисты проекта.