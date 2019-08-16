Рогозин пригласил экипаж А321 на запуск ракеты с «Байконура»

Москва, 16 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил экипаж самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с космодрома «Байконур». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Пуск ракеты-носителя, согласно планам, состоится 25 сентября. На корабле «Союз МС-15» к Международной космической станции (МКС) отправятся российский космонавт Олег Скрипочка, первый арабский астронавт Хазаа аль-Мансури и астронавт NASA Джессика Миер.

«Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», — отмечается в сообщении.

Дмитрий Рогозин (@Rogozin) пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и членов экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на Байконур понаблюдать за запуском корабля #СоюзМС15, который запланирован на 25 сентября — https://t.co/pi5b6pHXBT pic.twitter.com/lZgAkz1qxC — РОСКОСМОС (@roscosmos) 16 августа 2019 г.

Инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел в четверг утром. А321 выполнял маршрут из Жуковского в Симферополь, на его борту были 226 пассажиров и семь членов экипажа. Спустя 15 минут после взлета самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле.

Согласно версии Росавиации, после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в турбины двигателя, что привело к их отказу. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП).

В пятницу президент РФ Владимир Путин наградил пилотов — КВС Юсупов и второй пилот Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена мужества.

Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» учитель Юсупова — пилот-инструктор АН-2 Виктор Сычев — Герой России еще во время учебы проявлял любознательность, «все услышанное впитывал, как губка». По словам супруги Юсупова, ее муж стесняется своей награды, он очень скромный.