Сирия, 17 августа. Курды настаивают, что «зона безопасности» на севере САР должна быть всего в пять километров шириной. ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают вылеты против террористов на границе Хамы и Идлиба. Тело молодого человека со следами пыток найдено к северу от Эс-Сувейды, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: вместе с ВВС САР атаковали укрепрайоны джихадистов на границе провинций Хама и Идлиб.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): утверждает, что нанесла урон войскам Сирии около освобожденного поселения Аль-Арбейн.

Курды: настаивают, что «зона безопасности» на севере САР должна быть всего в пять километров шириной.

«Исламское государство»1 (ИГ1): подозревается в убийстве молодого человека, тело которого было обнаружено к северу от Эс-Сувейды.

Провинция Идлиб

Согласно информации Masar Press Agency, самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ провели новую серию бомбардировок против террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в России), в южной части провинции Идлиб. Ударам подверглись расположения джихадистов в окрестностях Хан-Шейхуна, а также недалеко от населенных пунктов Кафр-Саджна, Хиш и Ат-Таманаа. Сведения о причиненном исламистам уроне в настоящий момент устанавливаются. Поддержка с воздуха в значительной степени способствует продвижению подразделений Сирийской арабской армии (САА) на этом направлении. Так, накануне от террористов были зачищены поселения Мадайя и Аль-Арджахи.

Провинция Ракка

Как заявил лидер курдских Демократических сил Сирии (SDF)**** Мазлум Абди, окончательного соглашения между Соединенными Штатами и Турцией по поводу так называемой зоны безопасности на севере САР пока еще нет, передает агентство ANF News. В настоящее время переговоры продолжаются и рассматриваются два основных предложения – со стороны Анкары и со стороны SDF. По словам Абди, турки до сих настаивают строго на своем варианте реализации договоренностей с Вашингтоном. Курды согласны на формирование коридора шириной в пять километров вглубь САР и до 9-14 километров только в отдельных районах. Между тем Анкара ранее говорила о поясе в 30-40 километров.

Провинция Хама

Укрепрайоны террористов внутри Аль-Латаминского выступа, находящегося на севере Хамы и прилегающего к Идлибу с юга, вновь подверглись авиаударам боевой авиации Сирии и России. По данным Step News Agency, военные самолеты атаковали позиции исламистов в предместьях города Мурек и вблизи поселений Латмин, Лахая и Ас-Сайял. Информации о масштабе урона, причиненного джихадистам, оппозиционное агентство не приводит.

Как утверждают источники того же портала, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», будто бы нанесли потери правительственным силам к северу от Хамы. Сообщается, что радикалы обстреляли позиции войск САР на окраине освобожденного населенного пункта Аль-Арбейн, в результате чего были ранены и убиты несколько военнослужащих САА. Данная информация, однако, пока нуждается в проверке. Напомним, Аль-Арбейн и окрестные поселки были отбиты правительственными силами в начале текущего месяца.

Провинция Эс-Сувейда

К северу от Эс-Сувейды был найден труп молодого человека со следами пыток. Согласно сведениям Twitter-ресурса (@MasarPressNet), его тело было обнаружено у дороги между деревнями Салим и Римат Хазим. Обстоятельства гибели мужчины в настоящее время выясняются. Предполагается, что к убийству могут быть причастны члены «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые время от времени возобновляют активность на юге арабской республики. По мнению многих местных активистов, это происходит при координации с силами, дислоцирующимися на американской базе «Ат-Танф», которая находится в южной части Хомса. Подозрительная активность подпольных групп ИГ недавно также фиксировалась в провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.