В Киеве ничего не знают о плане Макрона встретиться с Зеленским после Путина

Киев, 16 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а после этого провести переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в пятницу заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный.

В то же время он отметил, что Киев до сегодняшнего дня не знал о планах французского лидера и не получал никаких запросов.

«Меня беспокоит, что до сегодняшнего дня в Киеве не знают, что президент Макрон очень хочет видеть после встречи с Путиным президента Зеленского», — отметил он, выступая на радио «Новое время».

По словам Безсмертного, Макрон хочет встретиться с Зеленским «один на один» после переговоров с Путиным.

Ранее Зеленский предложил созвать заседание нормандской четверки. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал данную инициативу, а также обещал позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Перед проведением переговоров в нормандском формате Зеленский намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Не исключено, что украинский лидер будет уговаривать американского коллегу присоединиться к нормандской четверке. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, урегулирование украинского кризиса является сугубо европейским делом, и США не имеют к нему никакого отношения.