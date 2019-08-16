Большинство украинцев поддерживают диалог Зеленского с Путиным, сообщил Медведчук

Москва, 16 августа. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что большинство украинцев поддерживают прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

«Большинство граждан Украины, 70—75% в соцопросах, высказываются, что для заключения мира (в Донбассе) Зеленский должен вступить в прямые переговоры с Путиным», — цитирует слова политика RT.

Он напомнил, что ранее уже состоялись телефонные переговоры президентов. Однако, по его словам, этого недостаточно.

Телефонный разговор Путина и Зеленского по ситуации в Донбассе состоялся 7 августа. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны сделали акцент на важности соблюдения режима прекращения огня в этом регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил возможность личной встречи глав Украины и России. По его словам, Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».

Напомним, гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.