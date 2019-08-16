Опасный грибок может привести к мировому дефициту бананов

Лондон, 16 августа. Колумбия объявила чрезвычайную ситуацию в стране после того, как в почве был обнаружен грибок, содержащий в себе Fusarium type 4 (TR4).

Западные СМИ уверены, что распространение TR4 на территории Латинской Америки может привести к дефициту бананов во всем мире.

Организм типа TR4, поразивший зерновые культуры Азии, найден в северо-восточной провинции Гуахира. Находка вызвала опасения по поводу мирового дефицита бананов, поскольку Латинская Америка включает в себя четыре из крупнейших производителей данного продукта для экспортного рынка, - пишет британский таблоид «Mirror».

Специалисты колумбийского сельскохозяйственного института (ICA) уже заверили общественность, что он все пострадавшие растения в этом районе уничтожены, а во всех портах и пограничных пунктах усилены меры санитарного контроля. По словам главного менеджера института Деяниры Барреро Леон, к борьбе с грибком подключилась полиция, военные, а также эксперты из Австралии, Нидерландов, Бразилии и Мексики.

Больше всего пострадали бананы сорта Cavendish. Только за 2018 году Колумбия экспортировала этих фруктов на 866,2 миллиона долларов долларов. Сорт оказался особенно уязвимым для грибка из-за отсутствия генетического разнообразия.