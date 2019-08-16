Эксперт объяснил, почему планы Трампа купить Гренландию не имели шансов на успех

Нью-Йорк, 16 августа. Планы президента США Дональда Трампа выкупить у Дании Гренландию изначально не имели шансов на успех. Об этом заявил советник Демократической партии в Нью-Йорке Антон Конев.

Он объяснил, что Вашингтон уже пытался совершить такую сделку. В 1946 году США хотели купить Гренландию у Дании за 100 миллионов долларов. Тогда президент Гарри Трумэн получил отказ.

«Это не произошло тогда — не произойдет и сейчас», — считает собеседник телеканала «360».

Конев отметил, что в сентябре глава Белого дома отправится в Данию с первым официальным визитом. По его мнению, вопрос о покупке острова вряд ли возникнет в разговоре, речь во время которого пойдет скорее о расширении американской авиабазы. Она находится на северо-западе острова и насчитывает 600 человек. Эксперт указал, что база важна для Вашингтона.

При этом эксперт указал, что ее расширение вряд ли приведет к росту напряжения между Вашингтоном и Москвой. База существует в Гренландии со времен Второй мировой войны.

Напомним, о планах Трампа рассказал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По данным журналистов, глава Белого дома неоднократно интересовался у советников, возможно ли приобрести у Дании Гренландию. Трамп даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Однако МИД Дании поспешил поставить точку в вопросе. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Гренландия богата ценными ресурсами и не подлежит продаже.

В разговоре с Федеральным агентством новостей член комитета Государственной думы по международным отношениям Антон Морозов констатировал, что американский президент стремится вписать свое имя в историю США крупными буквами. По его словам, территория острова может быть использована Вашингтоном для размещения военных баз, пусковых ракетных установок, военно-морских баз для подводного флота, которые действуют в Северном Ледовитом океане.