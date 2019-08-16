Захотевший Гренландию Трамп ударил в спину «сдерживающей русских» Дании

Пока Датское королевство вот уже третий год из последних экологических сил защищает Европу от «агрессивного» российского газа, готового пойти в обход Украины по маршруту «Северного потока — 2» возле острова Борнхольм, президент США Дональд Трамп нанес героическому Копенгагену удар в спину.

Как сообщила авторитетная американская газета The Wall Street Journal, действующий хозяин Белого дома уже минимум четыре раза интересовался у своих сотрудников, сколько может стоить покупка Гренландии, в состав этого самого Датского королевства вошедшей вместе с Норвегией после Кальмарской унии 1397 года, да так и оставшейся там после перехода Норвегии под власть Швеции в 1814 году.

WSJ не без специфического бизнес-юмора назвала задуманную земляком-нью-йоркцем Трампом покупку его «новой сделкой с недвижимостью». А в самой Дании эта публикация вызвала неподдельное возмущение: мол, 73-летний президент США вообще неадекватен, и как он только мог, как посмел начать обсуждать эту тему, предварительно не поговорив с королевой Маргрете II или хотя бы с премьер-министром королевства Метте Фредериксен (тоже ведь очень приятная женщина)? К тому же, 57 тысяч жителей Гренландии и два с лишним миллиона квадратных километров территории — вообще не предмет для торга!

Тут можно говорить долго, можно говорить правильно, но даже если Трамп сегодня заявит, что нынешняя публикация ведущего и самого авторитетного органа американских деловых кругов — полный фейк, и он, 45-й президент США, ничего подобного ни с кем из своих сотрудников никогда не обсуждал и даже мыслей таких не держал в голове, ситуацию это уже не изменит. Просто так в подобных местах подобные публикации не появляются.

Следовательно, вопрос о покупке Гренландии где-то «наверху» в Соединенных Штатах поставлен, а следовательно — он будет решаться: при помощи денег, доброго слова и, если понадобится, пистолета.

Тем более что у населения острова и, соответственно, у властей автономии — очень серьезные претензии к центральному правительству в Копенгагене. Ведь бюджет Гренландии и так наполняется в основном за счет обслуживания базы ВВС США в Туле (опять же, деньги идут не напрямую местным властям, а через Датское королевство), а устроить на «зеленой земле» очередную «цветную революцию» — например, с референдумами о переходе под «крыло» большой, богатой и близкой Америки — не такое уж сложное дело.

По миллиону долларов каждому гренландцу: скажем, сто тысяч «до» и девятьсот «после» — и даже говорить с Данией не понадобится. Сами проголосуют, отделятся и присоединятся. А уж с учетом глобального потепления и таяния арктических льдов (те же ледники Гренландии, как сообщается, каждый день теряют чуть ли не по два миллиарда тонн льда, а это целое море пресной воды, которая денег стоит) плюс необходимости усиления давления США на Россию в северных полярных районах — это как раз «то, что доктор прописал»…

В конце концов, согласился ведь официальный Копенгаген ради «евроатлантической солидарности» потерять несколько сотен миллионов долларов ежегодно за транзит российского газа мимо острова Борнхольм. Так что мешает ему и по Гренландии пожертвовать своими интересами, верно? Поэтому логику организаторов публикации в WSJ можно признать безукоризненной — «знают, что никуда те не денутся: поартачатся, струсят, разденутся…»

Опять же, не просто так «разденутся», а за доллары, напечатать которые ничего не стоит. Долг США и так растет по триллиону в год, а тут меньше чем за 100 миллиардов — два миллиона квадратных километров территории с перспективой превращения оной из-за того же глобального потепления в полностью пригодную для жизни (сейчас у США — 9,5 миллионов кв. км земли).

Нет, эта игра, как говорится, во всех смыслах стоит свеч и наверняка будет иметь продолжение. Что касается стонов и плача с воспетой еще Шекспиром родины принца Гамлета?.. Да проблемы датчан, как и других «индейцев», шерифа не волнуют.

Могут спросить: в чем же мораль этой жизненной басни? На мой взгляд, она в том, что никакой морали и, соответственно, никакого права на международной арене просто нет, — есть только соотношение интересов и сил, тем или иным образом оформленное и в любой момент способное быть разорванным или пересмотренным.

И если кому-то кажется, что вся антироссийская истерия со стороны США — это не про них, то пусть вспомнят и примерят к себе известные слова немецкого пастора Мартина Нимеллера, пережившего концлагерь Дахау, которые в «демократическом» переводе звучат так: «Сначала они пришли за социалистами, и я молчал — потому что я не был социалистом. Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал — потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли за евреями, и я молчал — потому что я не был евреем. Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня».

В оригинале Нимеллер первыми назвал коммунистов, а про евреев не говорил вообще, но это неважно. Потому что вскоре, похоже, «придут за датчанами»…