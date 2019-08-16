Национальный центр и правительство Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и Правительство Республики Башкортостан заключили 16 августа Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав несовершеннолетних и пресечения их нарушений в сети Интернет, а также развития системы добровольчества на территории региона. Свои подписи под документом поставили Председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская и временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Стороны договорились о создании на территории региона системы медиаобразования для обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В частности Республика Башкортостан заинтересована в расширении практики проведения уроков для школьников о безопасном использовании интернета, а также семинаров об информационной безопасности для педагогов и родителей.

В рамках Соглашения также планируется разработать меры поддержки добровольческих движений в сфере организации поиска пропавших детей, обеспечения информационной безопасности подрастающего поколения, предупреждения и пресечения преступлений насильственного и сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Официальный документ был подписан на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию «Новые возможности образования Республики Башкортостан в условиях реализации национальных проектов». В совещании, помимо Врио Главы Башкортостана и Председателя Попечительского совета Национального центра, приняли участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул в своем выступлении, что будут приниматься меры для борьбы с отрицательными явлениями в интернет-пространстве.

«Мы должны сделать так, чтобы время, проведенное детьми в школах, оставалась одним из самых лучших в их жизни. Постараемся сохранить лучшие образовательные методики и школьные традиции, которые существуют у нас в Республике. При этом необходимо дать жесткий отпор таким негативным современным явлениям, как буллинг, скулшуттинг, которые могут прийти к нам в школы из виртуальной сети. Наши дети будут учиться в хороших условиях, чтобы никто не отравлял им жизнь», - сказал Радий Хабиров.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила о необходимости повышения уровня информационной грамотности не только учащихся, но педагогов.

«Я пообщалась на различных площадках с молодыми учителями о том, имеют ли они методические материалы о профилактике интернет-зависимости, антитеррористической безопасности. К сожалению, я не услышала ни одного положительного ответа. Наши дети ждут он нас активных действий, поэтому я хочу поблагодарить Елену Мильскую (председателя Попечительского Совета Национального центра – прим.) за проведение уроков безопасного интернета в Башкортостане. Эффект очень хороший, и я думаю, что наше конструктивное сотрудничество в республике будет с каждым днём только расширяться», - сказала Лилия Гумерова.

Председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская рассказала о предложениях Национального центра в сфере защиты детей в интернете.

«Мы занимаемся защитой детей от деструктивной информации в интернете с 2011 года. Сейчас проблема у всех на устах. Мы создали рабочую группу и разрабатываем законопроект по опыту европейских стран, который заставит информационных посредников нести ответственность за публикуемый контент», - сказала она.

Также Председатель Попечительского совета Национального центра заявила о необходимости проведения уроков безопасного интернета на территории всей страны: «Наши специалисты проводят уроки безопасного интернета, но это должно перерасти в масштабную программу по всей стране. У нас есть учебники для всех возрастов и методические рекомендации для учителей. К примеру, на территории Чеченской республики прошёл «Месяц безопасного интернета», около 500 педагогов побывали на нашем мастер-классе. После этого уроки об интернет-безопасности прошли во всех школах региона за один месяц. Правила дорожного движения знают всё, но кто знает правила использования интернета. Виртуальная сеть может таить множество угроз, учитывая, что сегодня 85% детей регулярно пользуются гаджетами», - отметила Елена Мильская.

По её словам, в образовательных учреждениях должно регулироваться использование гаджетов учащимися.

«Дети не осознают, что вся размещенная в интернете информация остается там навсегда. Еще одно наше предложение, поддержанное Советом Федерации, это ограничение использование телефонов в школах. К примеру, ученик пришёл в школы – сдал телефон, пошёл на уроки. Если необходимо позвонить маме или папе - подошёл к учителю и попросил. Это единые правила, которые могут обезопасить наших детей», - добавила Елена Мильская.

В завершении своего выступления она поблагодарила Врио Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова за сотрудничество и выразила надежду, что в ближайшее время совместными усилиями удастся реализовать целый ряд проектов на территории региона.

Накануне состоялся первый урок безопасного интернета для башкирских школьников на территории детского оздоровительного лагеря «Черёмушки». Около 100 учащихся узнали о том, как сохранить свои персональные данные от мошенников, и отличить оригинальные ресурсы от сайтов-подделок. Занятия провели специалисты Национального Центра и Лиги безопасного интернета. В дальнейшем Национальный центр предоставит педагогическому сообществу Республики все необходимые методические материалы для самостоятельной организации уроков в школах.

Также Фонд Святителя Василия Великого планирует проведение в Башкортостане всенародного праздника благотворительности и милосердия «Белый цветок». Праздник появился столетие назад по воле Государя Николая II, и долгое время объединял людей в помощи нуждающимся на всей территории Российской Империи.

В XXI веке День белого цветка возрожден. В рамках акции проходит методическая работа среди педагогов и молодежи в образовательных учреждениях. Организовываются чтения "Уроков милосердия", в ходе которых идёт речь о традиционных ценностях, взаимопомощи, солидарности, сострадании к ближнему, нивелировании эгоистических наклонностей и потребительского отношения к жизни. Собранные в ходе акции пожертвования направляются на поддержку региональных социально-значимых проектов, направленных на помощь тяжело и неизлечимо больным детям. Праздник «Белый цветок» неоднократно прошёл во многих городах России, в том числе в Москве, Курске, Воронеже, Костроме, Белгороде, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Пензе, Евпатории, Симферополе, Шарье, Великих Луках, Алапаевске.