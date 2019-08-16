Известная фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за наркотиков

Москва, 16 августа. Известная фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков.

Эту информацию подтвердил ее директор по пиару Николай Титов. В то же время он отказался сообщать какие-либо подробности.

«Это не важно, когда это было. Это ее образ жизни, и если она считает, что ведет его вот так...», — пояснил он телеканалу 360.

Напомним, что Света Яковлева регулярно появлялась в различных передачах с 2010 года. Впервые она заявила на себе в шоу «Минута славы», запомнившись зрителю отсутствием передних зубов и вызывающей манерой поведения. Через некоторое время интерес к фрик-диве вновь возрос благодаря работе стоматологов и стилистов, которые смогли изменить ее внешность до неузнаваемости. Впрочем, манеру странно одеваться девушка сохранила.

Яковлева приняла участие в передачах «Прямой эфир» и «Давай поженимся!», а также Яковлева хотела стать участницей телепроекта «Дом-2», однако не прошла кастинг.