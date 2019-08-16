Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Известная фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за наркотиков

353
0 Оставить комментарий

Известная фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за наркотиков

Москва, 16 августа. Известная фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков.

Эту информацию подтвердил ее директор по пиару Николай Титов. В то же время он отказался сообщать какие-либо подробности.

«Это не важно, когда это было. Это ее образ жизни, и если она считает, что ведет его вот так...», — пояснил он телеканалу 360.

Напомним, что Света Яковлева регулярно появлялась в различных передачах с 2010 года. Впервые она заявила на себе в шоу «Минута славы», запомнившись зрителю отсутствием передних зубов и вызывающей манерой поведения. Через некоторое время интерес к фрик-диве вновь возрос благодаря работе стоматологов и стилистов, которые смогли изменить ее внешность до неузнаваемости. Впрочем, манеру странно одеваться девушка сохранила.

Яковлева приняла участие в передачах  «Прямой эфир» и «Давай поженимся!», а  также Яковлева хотела стать участницей телепроекта «Дом-2», однако не прошла кастинг.

 

infox - new
Источник: Телеканал 360
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров