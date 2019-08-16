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Власти Москвы сочти шантажом отказ «оппозиции» от разрешенного митинга 25 августа

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Власти Москвы сочти шантажом отказ «оппозиции» от разрешенного митинга 25 августа

Москва, 16 августа. Мэрия Москвы назвала «мелким шантажом» отказ «оппозиции» проводить согласованный митинг 25 августа. Об этом в пятницу заявил представитель департамента региональной безопасности и противодействию коррупции Москвы, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее городская администрация предложила Либертарианской партии провести митинг 25 августа на проспекте Сахарова, однако «оппозиционеры» ответили отказом. Не исключено, что ЛПР вновь проведет в субботу несанкционированную акцию, которая будет сопровождаться провокациями и стычкой с полицией.

Митинги в столице продолжаются уже несколько недель. Поводом стал отказ Мосизбиркома регистрировать ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые нарушили правила выдвижения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

После этого снятые с выборов «оппозиционеры» начали устраивать несанкционированные митинги в Москве, которые  заканчивались стычками с полицией. Лишь состоявшийся в прошлую субботу митинг был согласован с московскими властями, однако и он закончился незаконным шествием.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.

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Источник: РИА Новости
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