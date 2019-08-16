Собаки спасли тонувших в море людей на празднике в Италии

Рим, 16 августа. Специально обученные собаки спасли восемь тонувших в море людей, в том числе двух детей, во время праздника Феррагосто в Италии. Об этом рассказал представитель «Итальянской школы собак-спасателей» (SICS) Ферруччо Пиленга.

Накануне на Апеннинах отмечался главный летний праздник. Большинство итальянцев проводят этот день на пляжах. Феррагосто в этом году не стал исключением, при этом сопровождался штормом, из-за чего и возникло несколько критических ситуаций.

«На сей раз нашими питомцами в областях Лигурия, Кампания, Калабрия и Сицилия были спасены восемь человек, в том числе двое маленьких детей», — рассказал Пиленга.

Он уточнил, что школа собак-спасателей была основана на Апеннинах на добровольных началах 30 лет назад. В разных областях страны более 400 собак в красных жилетах, большинство из которых лабрадоры и золотистые ретриверы, помогают следить за безопасностью на море. Каждая из них, по словам специалиста, прошла полный курс подготовки и обладает специальной лицензией.

Пиленга отметил, что такие собаки есть и в Москве, они несут службу на городских водоемах. Итальянские специалисты, по его словам, были бы рады сотрудничеству с российскими коллегами.

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