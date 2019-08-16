В Китае рассказали, кто виноват в обрушившихся на Россию стихийных бедствиях

Москва, 16 августа. Китайская Sohu вычислила возможных виновников бушующих в России стихийных бедствий. Издание не исключило вероятности использования со стороны США климатического оружия.

Так в КНР объяснили град в Москве, июньские снегопады и, разумеется, полыхающие в Сибири лесные пожары.

И хотя сама концепция климатического оружия кажется фантастической, нельзя исключать наличия подобной техники у Соединенных Штатов, пишет Sohu. Как полагают китайские журналисты, разрушительная сила у климатического оружия не столь велика, как у традиционных ракет и бомб, однако оно все же может нанести огромный урон стране.

Напомним, что ранее аналогичное предположение выдвигал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он не исключил, что причиной сибирских пожаров могли стать «зарубежные лазеры». Впрочем, политик озвучил и другие, более правдоподобные версии — жару, отсутствие дождей и поджоги со стороны черных лесорубов.

Власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС, не менее 804 населенных пункта в указанных регионах оказались в зоне задымления, а общая площадь лесных пожаров превысила 3 млн гектаров.

Министерство обороны России 1 августа создало авиагруппировку из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76, которая помогает МЧС в тушении сибирских пожаров.