Дефолт-1998 стал крахом миллионов судеб и шагом к росту экономики России

Дефолт 1998 года оказался серьезнейшим потрясением для миллионов граждан России, потерявших свои сбережения, и разбил немало судеб. Об этом депутат Государственной думы РФ Анатолий Аксаков заявил в интервью Федеральному агентству новостей. Но после этого российская экономика существенно оздоровилась и стала наращивать свои обороты, добавил парламентарий.

Сегодня исполняется 21 год с того дня, когда Россия пережила внутренний удар, оказавшийся одним из самых тяжелых в ее истории. В связи с этой годовщиной ФАН решило напомнить читателям о том, что тогда происходило, обратившись к экспертам. Те рассказали не только о том, как кризис-1998 вообще стал возможным, но и как страна сумела его пережить.

Один из непосредственных участников событий 21-летней давности, тогдашний председатель ЦБР Сергей Дубинин, не захотел ворошить прошлое, назвав, по крайней мере, две причины для отказа от комментария.

«Когда была круглая годовщина в прошлом году, я уже столько раз давал на эту тему интервью, — отметил он — Не самый веселый разговор для меня, поэтому вы уж меня простите, но я не буду этим сейчас заниматься…»

Зато известный российский экономист и политолог Михаил Хазин, наоборот, был весьма словоохотлив и рассказал ФАН много интересного. Свое интервью он начал с того, что назвал тот кризис «целенаправленной спецоперацией».

«Изначальной его целью являлся вывод денег из бюджета западным партнерам, которые были основными спекулянтами, вкладывавшими в рынок ГКО (Государственные краткосрочные облигации. — Прим. ФАН). Именно для того, чтобы они получали высокие прибыли, ввели валютный коридор», — рассказал Хазин.

Дело в том, что ГКО — это рублевые бумаги, и в те времена нужно было, по словам экономиста, чтобы иностранцы могли выводить деньги с максимальной прибылью и чтобы они не теряли на конвертации из рублей в доллары.

«При этом дефолтов было устроено два. Один, соответственно, банковский — его избежать было нельзя. А другой — суверенный, и его так называемые «молодые реформаторы» устроили вполне целенаправленно, — отметил Хазин. — Потому что их основной целью было ликвидировать ту часть предпринимательского бизнеса, которая выросла в 1990-е годы без их разрешения».

В целом, дефолт 1998 года нанес очень серьезный удар по стране: это реально было крайне негативное событие, подчеркнул экономист. Исправить ситуацию удалось лишь новым экономическим властям страны.

«После того, как руководителем Центробанка (с 11 сентября 1998 года. — Прим. ФАН) стал Виктор Геращенко, он радикально изменил денежно-кредитную политику, стал увеличивать монетизацию экономики и в результате обеспечил ее рост, — напомнил Хазин. — Пик был достигнут, по-моему, в 2001 году — плюс 15 процентов. И (министр экономического развития и торговли РФ с 18 мая 2000 года по 24 сентября 2007-го Герман) Греф, со своей либеральной методологией, никак не мог объяснить этот рост. Он в своих статистических данных занижал его».

Дополнительную роль в оздоровлении экономики, по словам собеседника ФАН, сыграли те реформы, которые провела команда зампреда правительства Юрия Маслюкова, возглавившего экономический блок правительства. В то время как премьер-министр Евгений Примаков фактически занимался его прикрытием на политическом уровне, резюмировал Хазин.

По словам депутата Анатолия Аксакова, дефолт 1998 года явился следствием той политики, которая до этого проводилась в России, когда формировалась финансовая пирамида и привлекались под огромные проценты деньги инвесторов, в том числе неискушенного в таких вопросах российского населения.

«Рано или поздно тот дефолт должен был произойти, — считает председатель комитета ГД по финансовому рынку. — Но, как бы то ни было, неизбежная девальвация рубля в этих условиях, шестикратная, обеспечила возможность для того, чтобы началось наращивание внутреннего производства».

Сначала, напоминает собеседник ФАН, были паника и хаос, но после этого началась регенерация экономики, и отечественные товары стали конкурентоспособными не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

«К тому же резко выросшая в рублевом выражении цена на нефть позволяла заполнять бюджет и решать многие проблемы, — отметил член думской фракции «Справедливой России». — То есть вынужденная девальвация рубля в тот период создала предпосылки для экономического роста».

Достаточно взвешенная на тот период политика правительства Примакова в вопросе преодоления последствий кризиса 1998 года также позволила сбалансировать бюджет и постепенно двигаться к нормальному развитию экономики, добавил Аксаков.

«Но, конечно, дефолт — это серьезнейшее потрясение, это крах многих судеб и потеря многих сбережений», — посетовал он в заключение.

Напомним, что 17 августа 1998 года российские власти предприняли так называемый «комплекс мер, направленный на нормализацию финансовой и бюджетной политики». Это вызвало в стране серьезный экономический кризис, последний в прошлом веке.

Последствия дефолта сильно повлияли на развитие экономики и страны в целом, причем как в негативном плане, так и в позитивном — вслед за этим Россию ждало благосостояние двухтысячных годов.