Порошенко в декларации объявил себя президентом Украины

Киев, 16 августа. Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является главой государства. Документ опубликован Национальным агентством противодействию коррупции.

Декларация была подана 7 августа. Местом работы Порошенко значится администрация президента Украины, а занимаемая должность — президент.

В документе сообщается, что Порошенко получил более 150 млн гривен дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» и акционерного общества «Международный инвестиционный банк».

Порошенко занимал должность главы государства с 2014 по 2019 год. По итогам выборов президентский пост занял Владимир Зеленский. Он вступил в должность 20 мая.

В пятницу стало известно, что бывший советник мэра Нью-Йорка Сэм Кислин, который входит в окружение президента США Дональда Трампа, обвинил Порошенко в хищении порядка 800 млн долларов за счет мошеннической схемы при покупке угля. По его словам, схема, получившая название «Роттердам +», была придумана самим Порошенко.

Отметим, что в отношении Порошенко на Украине возбуждено уже 12 уголовных дел. Его подозревают в коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и госизмене. Как сообщала «Газета.ру», экс-президент получил две повестки на допросы, которые пройдут в Государственном бюро расследований в сентябре.