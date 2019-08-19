Российские онкологи применили новый метод в лечении рака

Врачи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина подвели первые итоги международного эксперимента по лечению новым способом рака прямой кишки — самого распространенного онкологического заболевания среди органов ЖКТ. Инновационная методика, позволяющая сохранить орган, уже доступна жителям России при наличии медицинских показаний.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил руководитель российского сегмента исследований и заведующий проктологическим отделением НИИ клинической онкологии им. Н.Н. Трапезникова в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Заман Мамедли. Российские врачи в рамках эксперимента взаимодействуют с коллегами из 40 ведущих онкологических клиник мира.

«Медицина, а тем более онкология, не имеет государственной принадлежности. Наша цель — найти и изучить на практике совместное решение, которое поможет больным раком прямой кишки по всему миру получать эффективное лечение и побеждать болезнь», — рассказал ФАН Заман Мамедли.

Участники международного эксперимента совместно инициировали новый способ лечения опухолей в нижнем отделе прямой кишки на I—III стадии. Обычно в большинстве таких случаев орган удаляется. Окончание пищеварительного тракта выводится наружу с помощью так называемой колостомы, навсегда изменяя образ жизни пациента.

Новую методику международная группа ученых назвала «активной выжидательной тактикой». Раковые клетки уничтожаются с помощью точечной химиолучевой терапии. Она воздействует лишь на зону органа, пораженную опухолью, и лимфоузлы и не задевает здоровые ткани. Курс проводится с определенными промежутками, в течение которых опухоль под наблюдением медиков перерождается в фиброзную ткань.

«Проктологи онкоцентра готовы подытожить первые ошеломляющие результаты научного исследования. Новая органосохраняющая методика, инициированная международной группой онкологов, несет революционные преобразования в области проктологии — рак прямой кишки излечим без удаления органа и формирования колостомы», — сообщила пресс-служба онкоцентра.

В НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина курс терапии прошли около 60 пациентов. При этом российские медики на этапе всего эксперимента имеют доступ к аналогичным наработкам коллег-участников со всего мира.

«Мы сотрудничаем путем обмена информацией о пациентах через единую базу данных. С помощью этих данных можно понять, сколько лет пациент живет без рецидивов, без метастазов, какие отдаленные результаты будет иметь лечение. В этой базе — уже более 1600 пациентов из онкоцентров со всего мира: это Южная Америка, Северная Америка, Европа», — добавил руководитель российского сегмента проекта в интервью ФАН.

Согласно результатам уже проведенных МРТ-исследований, 82,5% пациентов имеют хороший «ответ» на лечение по новой методике. Это значит, что в ближайшее время специалисты онкоцентра имени Блохина будут закреплять полученный опыт. По словам Замана Мамедли, уже сегодня любой житель России может претендовать на высокотехнологичную терапию рака прямой кишки по новому методу. Для этого достаточно обратиться в НМИЦ онкологии имени Блохина со справкой формы 057, заполненной онкологом по месту жительства.