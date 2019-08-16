Обозленный фанат Навального и Соболь изнасиловал и изрезал ножом подругу

Москва, 16 августа. Второе уголовное дело возбуждено в отношении активиста Романа Антипенко, который изрезал ножом несовершеннолетнюю девушку после митинга-концерта в поддержку «независимых кандидатов», недопущенных до выборов в Мосгордуму.

Следователям удалось выяснить, что до нападения с ножом в лесу на 17-летнюю подругу 20-летний молодой человек, поддерживающий скандально известного блогера Алексея Навального и его протеже, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, изнасиловал свою жертву. Кроме того, он угрожал девушке убийством, передает РЕН ТВ.

Уголовное дело в его отношении возбуждено по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Отметим, что по факту нападения на девушку заведено дело по статье УК РФ о покушении на убийство. Фаната Навального и Соболь заключили под стражу.

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел митинг-концерт. На акцию пришли всего 20 тысяч человек, хотя организаторы заявляли о 100 тысячах, и то ради бесплатного зрелища — выступали Face, IC3PEAK и «Кровосток». При этом, по данным МВД, лишь треть была москвичами, а остальные — приезжие, ЛГБТ-активисты.

Именно после этого митинга-концерта оппозиции Антипенко и напал на свою подругу. Причиной агрессии молодого человека стало решение его возлюбленной закончить с ним отношения. За несколько дней до этого он угрожал девушке ножом.

20-летний молодой человек завел ее в лес, оглушил ударом по голове, а затем начал бить ножом, исполосовал девушке голову и шею. Антипенко пробил легкие пострадавшей в четырех местах. По данным СМИ, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказала бабушка пострадавшей Тамара Тимонина, Антипенко был частным участником незаконных акций. Графа об ориентации в его профиле свидетельствует о том, что молодой человек готов к оказанию сексуальных услуг как женщинам, так и мужчинам.

Нелегальные акции и митинги в Москве запустили протеже Навального Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.