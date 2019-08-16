Методички для митингов «оппозиции» повторяют идеи американского отца «цветных революций»

Москва, 16 августа. Организаторы митингов в Москве активно использовали соцсети, мессенджеры и даже сайты знакомств для того, чтобы привлечь молодежь на свои акции. Об этом заявила социолог, директор группы компаний «НИИ социологии» Мария Филь.

По ее словам, 64% участников митинга узнали о нем из Facebook, Instagram, Telegram, YouTube или «ВКонтакте». В условиях отсутствия лидеров у «оппозиции» организаторам пришлось привлечь популярных исполнителей, таких как рэпер Oxxxymiron или группа «Кровосток».

«Оппозиционные лидеры берут на вооружение образ современного продвинутого человека. Самые яркие кандидаты, такие как Любовь Соболь, позиционируют себя именно так», — пояснила Филь телеканалу RT.

Заведующий отделом клинической психологии РАМН, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов в свою очередь отмечает, что методички организаторов митинга содержат адаптированные под современные реалии инструкции американского политтехнолога Джина Шарпа, который считается отцом «цветных революций». Его методы уже были успешно опробованы на практике во время революция в Египте, Тунисе, Югославии и Грузии.

«То, что мы видим в этом документе, — переработанная под современные реалии версия его концепции», — заключил Ениколопов.

Напомним, что несколько недель назад Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду кандидатов за нарушения при регистрации. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

После этого снятые с выборов «оппозиционеры» начали устраивать несанкционированные митинги в Москве, которые заканчивались стычками с полицией. Лишь состоявшийся в прошлую субботу митинг был согласован с московскими властями, однако и он закончился незаконным шествием.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.