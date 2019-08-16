Политолог объяснил, почему Порошенко в декларации назвал себя президентом Украины

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является главой государства. По словам главного редактора интернет – издания «Politrussia.ru» и политического аналитика Руслана Осташко, Порошенко таким образом «выторговывает себе новую должность», которая сдерживала бы нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Так, в декларации, поданной 7 августа, указано, что Порошенко в настоящий момент трудится в администрации президента Украины и занимает должность главы государства.

В документе также сообщается, что бывший украинский лидер в последние месяцы получил более 150 миллионов гривен дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» и акционерного общества «Международный инвестиционный банк».

Политический аналитик полагает, что Зеленский, получив большинство в Верховной раде и став президентом, может превратиться в маленького диктатора, не оглядываясь ни на какие политические силы. Порошенко хочет показать, что он сможет сдержать Зеленского и не дать ему превратиться в тирана.

«Обычно в истории маленькие диктаторы оканчивают свою карьеру большими войнами. Поэтому сейчас идет целенаправленная системная работа по тому, чтобы Зеленского как-то поставить в рамки. Порошенко предлагает свою кандидатуру в качестве того, что он может это делать. Поэтому он и указывает большие доходы и должности, не соответствующие действительности. Это такой чисто политический пиар-ход. На самом деле, у него других вариантов и нет. Порошенко нужно бежать из страны либо становиться какой-то альтернативной политической силой. Он предлагает себя в качестве альтернативы, но она так себе», — заявил Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас политический имидж Порошенко — хуже уже некуда. Это показали и выборы, которые были полностью провалены, отмечает эксперт.

«Но Порошенко уже не пытается играть интересами Украины. Он пытается показать свою полезность Западу так, как это уже давно успешно делает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Его всегда держат где-то близко и не выбрасывают на свалку истории. Сейчас Порошенко пытается превратиться в такого Мишку Саакашвили, которого будут использовать для сдерживания Зеленского», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее в США высказали недовольство бывшим президентом Украины, который стал фигурантом нескольких уголовных дел сразу же после поражения на выборах. Бывший советник мэра Нью-Йорка Сэм Кислин, который входит в окружение президента США Дональда Трампа, обвинил Порошенко в хищении порядка 800 млн долларов за счет мошеннической схемы при покупке угля.