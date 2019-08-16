Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего на поле самолета. События дня. ФАН-ТВ

Пилоты А321 — Герои России
Герои России. Такое высокое звание президент Владимир Путин присвоил двум пилотам «Уральских авиалиний». Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили самолет в кукурузном поле и спасли 226 пассажиров. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Утром 15 августа самолет, который направлялся из Москвы в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя отключились, один из них загорелся. Экипаж решил посадить воздушное судно прямо на кукурузное поле. К счастью, все прошло успешно. Погибших не было.
«Надеюсь, что таких происшествий у нас будет как можно меньше, хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило. Но о качестве подготовки летного состава в этой компании можно считать, что можно быть удовлетворенными качеством подготовки летного состава. Это первый вопрос», — отметил российский лидер.
А пока чествуют героев, Росприроднадзор делает все, чтобы не допустить подобных жестких посадок. Ведь высок риск, что такой случай может повториться с трагичным исходом. Специальная комиссия проверит все мусорные полигоны, которые располагаются вблизи аэропорта Жуковский. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Главный вопрос, на который специалисты Росприроднадзора должны найти ответ — сколько таких свалок вблизи аэропорта, и привлекают ли эти места птиц? Комиссия уже начала работу. Вблизи озера Глушица специалисты обнаружили незаконную свалку. Правда, на ней остался лишь строительный мусор. Продуктов, которые бы привлекали птиц, нет.
«По берегам Глушицы сложилась, безусловно, неприятная экологическая ситуация. Мы совместно с администрацией города Жуковский договорились о том, что мы совместно изыщем уже на этот год ресурсы для того, чтобы территория была убрана. Я уверен, что в 2020 году эта работа будет точно завершена», — заявил глава ведомства.
Захват корабля у Камеруна
Разбой на море. Пираты захватили судно у берегов Камеруна. На корабле находились россияне. Это трое наших соотечественников из Санкт-Петербурга, Мурманска и Владивостока. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России. Пока мужчины на связь не выходят, об их судьбе ничего неизвестно. ЧП произошло накануне. Судно датской компании «Ультрабалк» шло под флагом Антигуа и Барбуды. На борту было восемь человек. Камерунские силовики отмечают, что корабль могли захватить нигерийские пираты. Воды вблизи побережья Нигерии особо опасные, отмечает замглавы Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.
«Наибольшее количество случаев сегодня — это Нигерия, несмотря на все усилия местных военных и правоохранительных органов. В других местах пиратская активность ниже, в основном это грабежи, там не берут людей в заложники и не воруют суда», — подчеркнул Ковальчук.
По данным Международного морского бюро, в прошлом году пираты напали более чем на 200 судов. Это на 10% больше, чем в 2017-ом. О статистике 2019 года говорить рано, однако однозначно можно сказать, что особо активны морские дьяволы в Гвинейском заливе. К примеру, в начале этого года пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy. На борту судна находились 24 человека, большинство из них — россияне. Их освободили через месяц. Будем надеяться на счастливый исход и в последнем случае. Российские дипломаты делают все возможное, чтобы наши моряки вернулись домой как можно скорее.
Новый пост Глазьева
Новые высокие переназначения. Министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии может стать советник президента России Сергей Глазьев, сообщают СМИ. Его кандидатуру представят главам «пятерки» на саммите. Он пройдет 1 октября в Ереване. Однако нынешний пост Сергею Юрьевичу придется покинуть. Глазьев работает советником президента 7 лет. Политик не раз критиковал работу Кабмина и Центробанка, призывал Минфин и Банк России не вкладывать средства национальных резервов страны в доллары и евро. Он выступал за поддержку отечественных производителей через ослабление рубля. Впрочем, у Глазьева есть опыт для новой должности. В 2008-м он был заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, а позже секретарем Таможенного союза. Там советник также формировал единое экономическое пространство.