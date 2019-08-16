Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего на поле самолета. События дня. ФАН-ТВ

Пилоты А321 — Герои России

Герои России. Такое высокое звание президент Владимир Путин присвоил двум пилотам «Уральских авиалиний». Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили самолет в кукурузном поле и спасли 226 пассажиров. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Утром 15 августа самолет, который направлялся из Москвы в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя отключились, один из них загорелся. Экипаж решил посадить воздушное судно прямо на кукурузное поле. К счастью, все прошло успешно. Погибших не было.

«Надеюсь, что таких происшествий у нас будет как можно меньше, хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило. Но о качестве подготовки летного состава в этой компании можно считать, что можно быть удовлетворенными качеством подготовки летного состава. Это первый вопрос», — отметил российский лидер.

А пока чествуют героев, Росприроднадзор делает все, чтобы не допустить подобных жестких посадок. Ведь высок риск, что такой случай может повториться с трагичным исходом. Специальная комиссия проверит все мусорные полигоны, которые располагаются вблизи аэропорта Жуковский. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Главный вопрос, на который специалисты Росприроднадзора должны найти ответ — сколько таких свалок вблизи аэропорта, и привлекают ли эти места птиц? Комиссия уже начала работу. Вблизи озера Глушица специалисты обнаружили незаконную свалку. Правда, на ней остался лишь строительный мусор. Продуктов, которые бы привлекали птиц, нет.