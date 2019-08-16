Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала о его реакции на награду

Москва, 16 августа. Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет А321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье и спасший 233 жизни, стесняется присвоенного ему звания Героя России. О его реакции на награду рассказала супруга Наталья.

В пятницу президент РФ Владимир Путин наградил пилотов, посадивших лайнер, на борту которого находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, в кукурузном поле. КВС Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена мужества.

По словам супруги Юсупова, ее муж встретил новость о награждении, не проронив ни слова.

«Он очень скромный. Я сама прервала его молчание словами «Горжусь тобой!» — рассказала она URA.RU.

Ранее она уже рассказывала, что супруг из скромности не надевает на улицу костюм пилота. По ее словам, перед рейсами он переодевается в аэропорту. После совершенного подвига летчик-герой не изменил своей привычке.

Напомним, самолет, выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку накануне утром через 15 минут после взлета. Согласно версии Росавиации, после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в турбины двигателя, что привело к их отказу. Пилоты посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП).

По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Всем пассажирам выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей.

Ранее Юсупов оценил смекалку бортпроводников при эвакуации пассажиров после экстренной посадки на кукурузное поле в Подмосковье. По его словам, количество пострадавших удалось свести к минимуму именно благодаря их действиям.