Украинские моряки останутся под стражей. ФАН-ТВ

Московский городской суд не изменил решение районного суда о продлении ареста украинским морякам. Апелляционная инстанция оставила их под арестом до 24 октября. 24 заключенных обвиняются в незаконном пересечении государственной границы в составе группы лиц.

Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку на них могла быть раскрыта гостайна. В настоящий момент между властями России и Украины продолжаются переговоры на тему заключенных.

«Россия готова передать украинской стороне моряков, освободить их из-под стражи, позволить им уехать на Украину, а также готовы передать три военных корабля, но на определенных условиях, то есть на условиях гарантии дальнейшего участия моряков в судебно-следственных действиях, а также гарантии сохранности кораблей на ответственном хранении как вещественных доказательств», — пояснил адвокат, координатор команды защиты украинских моряков Николай Полозов.

Помимо политической договоренности, по словам защитника, есть еще один вариант освобождения моряков. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в Следственное управление ФСБ России ходатайства об избрании меры пресечения в виде личного поручительства за каждого из 24 моряков.

«Следственное управление ФСБ в срок до 26 августа должно предоставить процессуальный ответ на эти ходатайства. Если они будут удовлетворены, то моряков освобождают, и они уезжают домой. Если не будут удовлетворены, соответственно, политические переговоры об их освобождении будут продолжаться. Что касается непосредственно участия самих моряков в рамках дела, то вместе с адвокатами они производят в настоящее время ознакомление с материалами», — добавляет Николай Полозов.

Напомним, что украинских моряков задержали 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива. Два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей