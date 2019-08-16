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Врач рассказал, как легко уберечься от ОРЗ и гриппа

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Врач рассказал, как легко уберечься от ОРЗ и гриппа

Москва, 16 августа. Лето подходит к концу, а межсезонье всегда сопровождается ростом заболеваемости. Тем не менее, существуют способы легко уберечься от ОРЗ и гриппа.

По словам главного внештатный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова, для этого достаточно брать перед выходом на улицу платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.

«В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов», — пояснил врач агентству новостей «Москва».

По его словам, можно также использовать масла лаванды, апельсина, мяты, бергамота, розы и  иланг-иланга, которые обладают расслабляющими свойствами. Это полезно для профилактики стресса.

Ранее сообщалось, что в России разработана новая вакцина от гриппа, которые включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех. Она была разработана компанией «Нацимбио» (совместное предприятие Ростеха и Marathon Group). Препарат уже прошел регистрацию в  министерстве здравоохранения России.

 

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Источник: Москва
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