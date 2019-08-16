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Семеро российских штангистов отстранены от международных соревнований

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Семеро российских штангистов отстранены от международных соревнований

Москва, 16 августа. Семеро российских спортсменов временно отстранены от международных соревнований решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) из-за нарушений антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

С 16 августа текущего года отстранены Дмитрий Лапиков, Адам Малигов, Чингиз Могушков, Надежда Евстюхина, Максим Шейко, Магомед Абуев и Юлия Коновалова. Штангисты не были включены в расширенные составы российской сборной на чемпионат мира 2019 года, который с 18 по 27 сентября пройдет в Таиланде.

При этом 13 августа IWF по этой же причине отстранила российских тяжелоатлетов Давида Беджаняна, Егора Климонова, Руслана Албегова, Олега Чена и Тиму Туриеву.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2015 году обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. В сентябре 2018 года WADA восстановило РУСАДА в правах.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Отечественная олимпийская сборная РФ выступит под своим флагом, без каких-то ограничений или дополнительных условий. 

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Источник: ТАСС
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