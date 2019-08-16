Американский гигант Amazon заставляет свою «фабрику троллей» хвалить его в Twitter

США пытаются отвлечь внимание от проблем в своей стране через обвинения в адрес России. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Газета The New York Times опубликовала статью о работе флагмана американской промышленности, компании Amazon. Издание рассказывает о том, как работники складов компании за дополнительную плату «патрулируют» Twitter и опровергают всю негативную информацию о труде в организации.

При этом никакого искреннего желания прославить любимого работодателя они не проявляют: аккаунты переходят от одного сотрудника к другому, и вчерашний Лео сегодня может превратиться в Рика или Джеймса.

«На мой взгляд, очень показательно, что разоблачен оказался именно Джефф Безос (глава и основатель Amazon. — Прим. ФАН) — человек, который очень много внимания уделяет своему пиару и пытается позиционировать себя как демократ. Он — один из главных популистов в американском бизнесе. И эта история — показатель того, что американский демократический популизм — это ложь от начала и до конца», — заявил Малькевич.

Он напомнил, что Amazon, как работодатель, никогда не был на хорошем счету. Долгие годы он считался одной из организаций с «нулевой социальной сознательностью, наплевательски относящихся к людям», отметил собеседник ФАН.

В частности, член Общественной палаты напомнил о вышедшей прошлым летом статье в The Seattle Times, где раскрывалась вся правда о работе на складах Amazon. Именно эта публикация и стала причиной появления оплачиваемых комментариев сотрудников компании-гиганта в Twitter.

«Дело в том, что работники складов Amazon вынуждены были, и это подтвержденный факт, в свое время мочиться в бутылки, потому что у них не было времени на уборную. Это каторжный труд, практически круглосуточный, и у людей нет времени ни поесть, ни сходить в туалет», — рассказал Малькевич.

Вместо того, чтобы решать эти проблемы, улучшать условия труда, проявлять заботу о своих работниках, которые вынуждены работать чуть ли не в подгузниках, Безос вкладывает средства в формирование благоприятного имиджа в социальных сетях, чтобы их скрыть. Повернуть ситуацию в пользу самопиара он попытался даже при возникшем из-за политики президента США Дональда Трампа дефиците рабочей силы, отметил глава Фонда защиты национальных ценностей.

«Безос поднял минимальную зарплату в своей компании до 15 долларов в час, и даже это обыграл как пиар со словами: «Видите, я бросил вызов всем ритейл-компаниям». Хотя просто нет желающих идти работать к нему на таких условиях. Вот вам «гримаса и звериный оскал» американского капитализма», — пояснил Малькевич.

По словам главы комиссии ОП РФ по СМИ, данная история не единична и характеризует весь американский бизнес и общество в целом.

«У нас же никто из всезнающих блогеров, «диванных войск» об этом не знает. Нам рассказывают, что Amazon — это крутая компания, которая даже приобрела два сезона нашего прекрасного сериала «Спящие». Но дело в том, что это сделано за счет эксплуатации многих тысяч сотрудников Amazon», — указал собеседник ФАН.

Малькевич также обратил внимание, что если бы в подобном контексте была упомянута российская компания, то это вызвало бы шквал критики со стороны Запада. При этом он уточнил, что в России «нет таких скотских условий эксплуатации, как в Amazon».

«Фабрики троллей есть в Великобритании, на Украине, практически в каждой стране они существуют, и это считается там совершенно нормальным. Только почему-то Россию поставили в положение страны, которая не имеет права отстаивать свои интересы. Аналогичное отношение — и к нашим компаниям», — добавил представитель Общественной палаты.

По мнению председателя Фонда защиты национальных ценностей, нападение на Россию для Америки — «это прекрасный способ переключения внимания» с собственных проблем. Тем более что в обществе США существует «жесткое расслоение по линии демократ—республиканец» — и демократам, их спонсорам и приверженцам, «можно на 50% больше».

«Когда пытаются рассказать о том, как сотни и сотни ботов обслуживали Amazon, все кричат: подождите, посмотрите–ка, что творится в России!» — рассказал он.

В беседе с ФАН Малькевич обратил внимание, что наша страна находится в начале пути по защите собственных интересов в Интернете.

«Сейчас границ не существует, и антироссийская пропаганда в Интернете процветает. И даже наши реальные позитивные достижения замалчиваются, занижаются или высмеиваются. Самый яркий пример — свежая история про то, как пилоты «Уральских авиалиний» спасли самолет. И что стали писать по этому поводу «специальные» блогеры? «Ну а что вы хотели? Самолет-то иностранный, качественный, поэтому все хорошо»… Мы видим: что бы ни произошло в стране, даже самое позитивное, обязательно нарисуются люди, которые будут разгонять негативные для нас сигналы», — подытожил Малькевич.

В беседе с ФАН действия американской компании оценила и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, хвалить собственную компанию в соцсетях можно только по собственному желанию и при наличии информации о соответствующей обязанности в трудовом договоре.

Если подобная деятельность осуществляется в принудительном порядке, то самим работникам следовало бы обратиться за помощью в профсоюзы и другие организации, защищающие права трудящихся, отметила парламентарий. В России, например, помощь готовы оказать в том числе государственная инспекция труда и прокуратура, добавила собеседница ФАН.

«Обращайтесь, пожалуйста, в любой орган, и мы поможем. Когда работник боится, когда он не готов защищаться, очень сложно его защищать. Бывают такие случаи, когда нас просят о помощи анонимно, и мы все-таки находим возможность и приводим в соответствие с законом условия труда. Зайти в любую структуру и проверить фактические условия, охрану труда, выполнение Трудового кодекса РФ может профсоюз. Но мы хотя бы должны получить такой сигнал от работников», — уточнила Бессараб.

В России работодатель не может требовать от сотрудника сверх того, что прописано в документах, подчеркнула депутат Госдумы.

«Например, бывает так, что работников тех или иных структур просят улыбаться, но это не прописано в трудовом договоре. Как правило, такая просьба никого не смущает. Но, если работнику говорят: если ты не будешь улыбаться, то мы тебя уволим, — то это превышение полномочий работодателя. Это нарушение права работника на личную жизнь, личные эмоции и так далее. Работодатель не вправе требовать от сотрудника сверх того, что устанавливает Трудовой кодекс, договор, должностная инструкция», — пояснила Бессараб.

Напомним, США неоднократно пытались обвинить Россию в хакерских атаках, а также в попытках вмешательства во внутреннюю политику страны. Однако фактологического подтверждения американская сторона так ни разу и не представила.

В начале августа конгрессмен Том Макклинток заявил, что намерен вскрыть факты лжесвидетельствования американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Последний солгал членам Палаты представителей, выступая перед ними с докладом о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 года.