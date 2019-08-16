Сирия, 16 августа. Курды заявили о двух вылазках в районе Аль-Баба в Алеппо. ВВС международной коалиции США осуществили боевые вылеты на юге Хасаки. ВКС России атакуют позиции боевиков в южной части Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции боевиков на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по расположениям исламистов в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на северо-востоке Латакии.

Курды: понесли потери в результате взрыва в Хасаке; заявили о двух вылазках недалеко от Аль-Баба в северной части Алеппо.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в южной части Хасаки.

Провинция Латакия

Информационный портал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести огонь по военным объектам исламистов недалеко от города Кабана, расположенного на северо-востоке провинции недалеко от границы с Хамой. Напомним, активизация артобстрелов правительственных сил в данном районе связана с очередной попыткой атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» со стороны радикалов. Ранее сообщалось о том, что ракеты, выпущенные с позиций джихадистов, были благополучно перехвачены комплексами ПВО, размещенными на базе.

Провинция Алеппо

Появились подробности о последних вылазках членов группировки «Силы освобождения Африна» в районах, занимаемых протурецкими вооруженными формированиями. Согласно данным курдского агентства новостей ANHA News, последние две операции прошли вблизи поселения Хазван, расположенного в районе города Аль-Баб в северной части Алеппо. Ранее сообщалось, что в результате нападений курдов были убиты как минимум три джихадиста вооруженной оппозиции. Напомним, курдские радикалы приступили к подпольной террористической деятельности на оккупированных протурецкими бандгруппами территориях после потери Африна в марте 2018 года. Однако необходимо отметить, что взрывы, устраиваемые боевиками «Сил освобождения Африна», время от времени приводят к жертвам среди мирных жителей.

Провинция Даръа

Поступила информация о нападении неизвестных недалеко от поселения Нахадж, находящегося к северо-западу от административного центра региона. По данным Twitter-канала (Step_Agency), налет привел к гибели двух солдат Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию пока не подтверждали. Напомним, территория Даръа и соседней провинции Эль-Кунейтра перешла под полный контроль правительственных войск летом прошлого года в результате операции «Базальт». Напомним, кампания продлилась с июня по конец июля. При этом многих кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря посредничеству российского Центра по примирению враждующих сторон, сотрудники которого вели переговоры с боевиками.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются взаимные обстрелы на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. По данным информационного портала Step News Agency, российские ВКС осуществляют боевые вылеты в районе населенного пункта Ат-Тах. В то же время правительственные подразделения наносят удары по зонам дислокации исламистов на окраинах городов Кафр-Саджна и Шейх-Мустафа. Никаких новых сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало. Напомним, в первой половине дня военнослужащим САА удалось продвинуться на данном направлении, освободив населенные пункты Мадайя и Тель Аль-Арджахи.

Провинция Хасака

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что военные самолеты ВВС возглавляемой США международной коалиции были замечены на юге региона. Авиация западного альянса нанесла несколько авиаударов по району населенного пункта Аль-Атала северо-восточнее города Аш-Шаддади. О целях воздушной атаки в настоящий момент ничего неизвестно. Напомним, несколько часов назад поступали данные о том, что недалеко от Аш-Шаддади было обнаружено и демонтировано взрывное устройство, предположительно заложенное террористами подпольных ячеек «Исламского государства»1.

Между тем военный источник в сети Twitter (Salah_Addin_) заявляет о том, что другой взрыв курдам предотвратить не удалось. Детонировала бомба, заложенная на пути следования патруля курдской «милиции» «Асайиш» в районе Аль-Хамдание на окраине административного центра провинции. В результате взрыва один из патрульных погиб, еще двое получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.