Пострадавшие от незаконных акций в Москве требуют от «оппозиции» возместить 13 млн рублей

Москва, 16 августа. Московские предприятия подали иски на сумму около 13 миллионов рублей к организаторам незаконного митинга, который прошел в столице 27 июля. Заявления подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР», сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Мосгортранс» подал в Коптевский суд иск на 1 218 591 рубль и 58 копеек. Именно такой ущерб понесло предприятие в день незаконного митинга из-за отмены рейсов или изменения маршрутов общественного транспорта.

ГБУ «Автомобильные дороги» намеревается через тот же суд взыскать с ответчиков 11,468 миллиона рублей. Такие убытки понесла организация в связи с обеспечением общественного порядка 27 июля.

ООО «АНКОР» подала в Тушинский суд иск на 551 847 рублей 40 копеек. Компания арендует помещение на Тверской улице, в котором располагается заведение общепита. Из-за несогласованной акции хозяева были вынуждены закрыть заведение и понесли ущерб в виде упущенной выгоды.

Ответчиками по всем искам указаны Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, а также скандальный блогер Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и сотрудник так называемого Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

Напомним, несанкционированный митинг, прошедший в столице 27 июля, а также другие несогласованные акции, организовали перечисленные выше представители так называемой оппозиции, которых избирательные комиссии на законных основаниях отказались регистрировать в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Несостоявшийся кандидат неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Вместо того, чтобы идти в суд и добиваться своей цели правомерными способами, «оппозиция» предпочла устраивать провокации и массовые беспорядки, нанося существенный ущерб московскому бизнесу. Как стало известно ранее, общие потери столичных организаций из-за незаконных митингов оцениваются в 100 миллионов рублей.

Как ранее отметил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, «оппозиция» своими мероприятиями негативно влияет на торговый, логистический и туристический бизнес. По его словам, устроители несогласованных акций пытаются вызвать у бизнесменов недовольство властью, которая якобы «не решает» проблему с митингами.

Отметим, что незаконный митинг, прошедший 27 июля, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских. При этом правоохранители обеспечивали безопасность граждан и туристов и пресекали опасные провокации.

Все организаторы незаконной акции были помещены под стражу. Избежать ареста удалось только Любови Соболь, которая прикрылась пятилетней дочерью. Однако против несостоявшегося кандидата все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.