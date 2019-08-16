В окружении Трампа подсчитали, сколько денег Порошенко украл у народа Украины

Вашингтон, 16 августа. В США крайне недовольны бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который стал фигурантом нескольких уголовных дел сразу же после поражения на выборах.

Бывший советник мэра Нью-Йорка Сэм Кислин, который входит в окружение президента США Дональда Трампа, обвинил Порошенко в хищении порядка 800 млн долларов за счет мошеннической схемы при покупке угля.

Украина приобретала уголь у России за 30-50 долларов, но в документах оказывалось совершенно другая цена контракта — 100-150 долларов. А все дело в том, что к цене угля добавлялась стоимость его фиктивной доставки. Разница шла в карман экс-президента и приближенных к нему лиц.

«От 700 до 800 миллионов долларов украдено у украинского народа. Порошенко — это главный враг. Безответственный и жадный. Что я могу сказать о человеке, который обворовывал? Ну как можно такого человека держать на свободе даже?» — заявил Кислин, выступая в эфире украинского телеканала «Интер».

По его словам, данная схема, получившая название «Роттердам +» была придумана самим Порошенко. С помощью нее он смог ввести в заблуждение не только украинцев, но и Трампа, считает Кислин.

Напомним, что против Порошенко было возбуждено 12 уголовных дел. Политика подозревают в коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и госизмене (речь идет об отправке военных моряков в Керченский пролив). В настоящее время экс-президента допрашивает Госбюро расследований Украины. По словам главы ГБР, Порошенко и его сторонники пытаются отправить его в отставку.