Лобода исполнила зажигательный танец на столе на вечеринке в Монако

Монако, 16 августа. Звезда российской поп-сцены Светлана Лобода исполнила зажигательный танец на столе во время вечеринки в Монако. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram Stories.

В Монако Лобода выступала перед своими поклонниками на фестивале Russian Music. Артистке удалось собрать полный зал, ведь в Монте-Карло отдыхает немало россиян.

После выступления поп-звезда вместе со своей командой и друзьями направилась в ресторан La guerite, расположенный на острове Святой Маргариты неподалеку от Канн. Сначала компания поужинала, однако постепенно в заведении началась настоящая вечеринка. В финале Лобода забралась на стол и исполнила танец под собственный хит «Суперзвезда». Конечно, посетители не смогли оставить без внимания зажигательные пляски артистки и принялись снимать поп-звезду на смартфоны. Одно из таких видео очевидец прислал изданию Super.

Этим летом Светлана Лобода много путешествует и радует фанатов снимками из поездок. Так, ранее сообщалось, что певица устроила себе фотосессию в нижнем белье на фоне рассвета в Риме. При этом она продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку, выложив пару снимков в Instagram.

Также в конце июля Лобода удивила подписчиков, опубликовав провокационное фото, на котором она сидит на унитазе с портретом лидера немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.