Специалисты объяснили, о чем говорят пожелтевшие ногти

Москва, 16 августа. Внезапно изменившийся цвет ногтевой пластины – это повод задуматься о состоянии своего здоровья и обратиться за помощью к профессионалам.

Проблемы могут возникнуть как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов. К первым относят влияние бытовой химии при уборке или использование некачественного лака, жидкости для его снятия, которая иногда высушивает ноготь, заставляя его пожелтеть. Чтобы обезопасить свои руки в этих случаях, специалисты советуют купить пару перчаток и заменить косметику на более качественную.

Желтизна может появиться и при травмировании ногтя, а также, если вы активный курильщик. Из-за постоянного взаимодействия с сигаретой пальцы запросто приобретают неприятный оттенок, и в этом случае вернуть здоровый цвет помогут пилинги. Самые хорошие препараты содержат экстракты лимона, грейпфрута или морских водорослей. Их наносят круговыми движениями, массируя каждый ноготь от кутикулы до острия.

В случае с внешними факторами отследить причину пожелтевшего ногтя намного проще. Если говорить говорить о внутренних факторах, то самая распространенная причина желтизны ногтя – это грибок. Лечить его самостоятельно не рекомендуется, идите к профессиональному онихологу. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем быстрее предотвратите распространение болезни. Самолечение же может усугубить процесс, который в результате приведет к изменению структуры ногтя.

Изменение цвета ногтя сигнализирует о заболевании, уверены на planet-today.ru. Например, желтизна сопровождает болезнь печени, сердца, сосудов, легких или сбой в работе лимфатической и эндокринной систем.