Сирия итоги недели 11 – 17 августа: САА готовит «котел» для боевиков в Южном Идлибе, террористы атаковали базу ВКС РФ «Хмеймим»

Наступление в Идлибе На этой неделе сирийские правительственные силы при активной поддержке ВВС Сирии и ВКС России продолжили наступательную операцию на юге Идлибской зоны деэскалации в районах, подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. После того, как на прошлой неделе Сирийская арабская армия взломала оборону джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» в районе Кафр-Зеты и Аль-Латамины на севере Хамы, войскам удалось в начале недели установить полный контроль над городом Аль-Хубейт на юго-западе провинции Идлиб. Как сообщает новостной портал Al Masdar News, битва за населенный пункт разыгралась в ночь на воскресенье, когда спецназ сирийской армии «Силы Тигра» отбил у радикалов несколько деревень и ферм, расположенных к западу от города. При поддержке военной авиации, сирийские военные к понедельнику смогли полностью освободить Аль-Хубейт и окрестности от джихадистов. По сообщениям военных источников, сирийской армии удалось ликвидировать большое количество боевиков группировок «Джейш аль-Изза» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Аль-Латаминский котел» Продвижение в Аль-Хубейте позволило сирийской армии выйти на подступы к ключевому форпосту боевиков в Южном Идлибе – населенному пункту Хан-Шейхун. Правительственным силам удалось приблизиться к городу сразу с двух направлений: сначала с запада, со стороны Аль-Хубейта, и с востока. В понедельник правительственным войскам удалось прорвать оборону исламистов оперативного штаба «Фатх Аль-Мубин», в который входят несколько террористических группировок, и взять под свой контроль город Сукейк к востоку от Хан-Шейхуна после нескольких часов ожесточенных боев. Поддержку САА оказывали российские ВКС. Предполагается, что далее правительственные войска будут продвигаться в сторону расположенных севернее населенных пунктов Ат-Тамана и Аль-Хувейн, а вслед за ними – на Хан-Шейхун. В случае, если САА возьмет город, боевики, находящиеся южнее, окажутся в полном окружении на территории «Аль-Латаминского выступа», который превратится в «Аль-Латаминский котел». Осознание скорого возмездия всколыхнуло ряды боевиков: часть из них старается бежать из Хан-Шейхуна, Кафр-Зеты и Аль-Латамины, в то время, как другие ужесточили атаки на сирийскую армию, в том числе и с применением террористов-смертников.

Боевики сбили Су-22 ВВС Сирии Кроме того, террористы активизировали работу по воздушным целям, пытаясь сбить самолеты ВВС Сирии. В среду, 14 августа, стало известно о падении истребителя Су-22 ВВС Сирии, который был подбит боевиками в Идлибе и рухнул в районе Сукейка. Как сообщает источник в Twitter, боевая машина была подбита из 23-мм автоматической зенитной установки на низкой высоте в ходе нанесения ударов по позициям террористов под Хан-Шейхуном. Пилот истребителя смог катапультироваться и остался жив, однако приземлился на территории, контролируемой боевиками, и был захвачен террористами. Источники сообщают, что пилот по имени Мухаммад Сулейман жив и цел, террористы «Тахрир аш-Шам» надеются сохранить ему жизнь и обменять на боевиков, взятых в плен сирийской армией.

Обстрелы Алеппо На других участках фронта террористы вновь активизировали обстрелы мирных сирийских городов, и в частности – города Алеппо. Так, в ночь на 10 августа боевики обстреляли город, применив тяжелое вооружение. Как сообщали корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий, от первых взрывов на улице Радио пострадал автомобиль и стены домов, обошлось без жертв. Вторая ракета с оглушительным хлопком вошла в стену на последнем этаже жилого дома неподалеку. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Следующие удары террористов пришлись по одному из важнейших мест в городе — университету Алеппо, который продолжал работу даже в период активных боев за город с 2013 по 2016 годы. Первая ракета ударила по спортивной площадке, на которой в тот момент никого не было. Вторая так же упала на территории вуза, обошлось без пострадавших.

Новые атаки на «Хмеймим» Кроме того, боевики, дислоцирующиеся на западной окраине Идлибской зоны деэскалации, в очередной раз предприняли попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Как сообщают представители Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на понедельник средства ПВО, защищающие базу, сбили шесть беспилотников террористов на безопасном расстоянии от военного объекта. Пострадавших и материального урона нет, в настоящее время «Хмеймим» работает в штатном режиме. Еще одна попытка атаковать авиабазу «Хмеймим» произошла в ночь на пятницу, 16 августа – боевики попытались обстрелять базу реактивными снарядами, однако выпущенные джихадистами ракеты не смогли долететь до цели и упали в поле в районе населенного пункта Джебла. Таким образом, с начала текущего месяца исламисты из Идлиба уже четырежды пытались атаковать российский аэродром. В предыдущие два раза они использовали реактивные системы залпового огня, однако тоже безуспешно. В обоих случаях снаряды не долетали до базы, падая в близлежащих мирных населенных пунктах, в результате чего нередко страдали мирные жители. Так, 5 августа в поселке Руайсэд Афиф пострадали четыре местных жителя, а в ходе обстрела 8 августа к северо-востоку от «Хмеймим» при разрыве ракет боевиков погибли два гражданских лица и еще четыре получили ранения.

«Наследник» главаря ИГИЛ Между тем, информационные ресурсы на этой неделе обсуждали информацию о неком новом «лидере» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Медиаресурсы террористов объявили, что верховный главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади якобы назначил своим преемником уроженца иракского Мосула по имени Абдулла Кардаш. Бывший эмиссар запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида», Кардаш познакомился с Аль-Багдади в американском концлагере «Кэмп Букка» в Ираке и был близок к «второму человеку» в ИГИЛ» Абу Аля аль-Афри, уничтоженному в 2016 году. Между тем эксперты считают, что данное сообщение является фейком, якобы запущенным для того, чтобы спровоцировать раскол в рядах террористов ИГИЛ, которые недовольны бегством своего верховного лидера из последних территориальных анклавов «Исламского государства» в Сирии.

Вопрос о «зоне безопасности» Между тем, на северо-востоке Сирии продолжают разворачиваться события, связанные с договоренностями Турции и США о создании зоны безопасности на контролируемых курдскими формированиями территориях. В рамках подготовки к военной операции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии, Вооруженные силы Турции направили новые силы к границам Сирии в районы городов Суруч и Ачакчале, расположенные на границе сирийских провинций Алеппо и Ракка. Как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, в составе подкреплений доставляется различный военный транспорт, бронетехника и ракетные установки, воинские части перебрасываются из различных регионов страны. Источник также сообщил о прибытии в провинцию Шанлыурфа 15 военных транспортных средств в сопровождении отрядов жандармерии. Большая часть курдских группировок категорически отвергает план создания так называемого широкого пояса безопасности под контролем сил Турции и США, и противостояние на границе может легко превратиться в вооруженные столкновения по всему северу Сирии. Между тем официальный представитель курдского «военного совета» в Манбидже Шерфан Дарвиш заявил, что проамериканская курдская коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) готова поддержать план по созданию «зоны безопасности» по американскому проекту, однако США должны гарантировать стабильность и безопасность для курдского населения в городах на севере Сирии. В свою очередь, командующий SDF Мазлум Абди заявил, что сирийские курды «не остаются в стороне» от процесса принятия решений по «зоне безопасности» и проводят «непрямые переговоры» с Турцией с целью обеспечить безопасность жителей приграничных территорий, которые окажутся в пределах указанной зоны.