Панин откровенно рассказал о случайных интимных связях с мужчинами

Москва, 16 августа. Скандально известный актер Алексей Панин откровенно рассказал о своих интимных предпочтениях. В интервью рэперу T-killah для его YouTube-канала он признался в случайных сексуальных связях с мужчинами и в том, что их пара с возлюбленной – свингерская.

Артист в беседе с исполнителем заявил, что тематические вечеринки для взрослых посещает с юности.

«Мы давно об этом открыто говорили, мы свингерская пара — нас окружают такие же люди», — сказал Панин.

Он также подтвердил, что является бисексуалом, к чему пришел совместно с супругой. Панин подчеркнул, что никогда не интересовался мужчинами и не ходил с ними на свидания, да и вообще «любит женщин».

«Но в сексе в своих тематических компаниях мы позволяем себе отойти немножко в сторону», — добавил он в интервью.

Обращаясь к зрителям, Панин пожелал им быть добрыми людьми, которые делают в своей жизни то, что считают нужным. Артист убежден, что в спонтанных и многочисленных интимных связях нет ничего плохого.

Напомним, в июне эпатажный актер театра и кино шокировал россиян, заявив, что сделал операцию по смене пола. 41-летний артист опубликовал в социальной сети Instagram серию снимков, на которых запечатлен в бежевом полупрозрачном платье. В шутку он отметил, что эту информацию необходимо держать в секрете.

Ранее подписчиков артиста возмутило опубликованное Паниным видео — на кадрах запечатлена его 11-летняя дочь Анна, которая держит в руках сигарету. В комментариях пользователи Сети раскритиковали отца за неправильное воспитание ребенка и за то, что он поощряет плохие привычки.