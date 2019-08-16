Главные новости 16 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 16 августа.

Посольство РФ высмеяло решение властей Латвии наказать ретрансляторов «России-24». Посольство РФ иронично отреагировало на решение Латвии наказать ретрансляторов «России-24».

Михаил Ходорковский собирается создать специальную рабочую группу для поддержки российской оппозиции. Ходорковский создает структуру по поддержке провокаторов на незаконных митингах в России.

Два человека погибли при столкновении катера с пирсом в Иркутской области. Два человека погибли при столкновении катера с пирсом на Байкале.

Неизвестные в пятницу напали на депутата Верховной рады в Киеве, сообщает пресс-служба столичной полиции. В Киеве ввели план «Перехват» из-за облитого фекалиями депутата Рады.

Военные эксперты ряда государств признают превосходство зенитно-ракетных комплексов С-400 над американскими аналогами. Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США.

В Киеве предложили вывести из ДНР и ЛНР граждан Украины, а затем возвести на границе с Донбассом жесткую стену. Экс-депутат Рады рассказал, какие регионы выйдут из состава Украины после Донбасса.

Предстоятеля «новой церкви Украины» Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого. Украинские церковники решили сменить «неэффективного» главу ПЦУ.

Иностранные военные эксперты признали превосходство российского зенитно-ракетного комплекса С-400 над аналогами. В РФ объяснили, почему Запад признал превосходство С-400, о котором говорил Шойгу.

Рамзан Кадыров рассказал о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась после гибели Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадыров рассказал, о чем говорил с Путиным после смерти отца.

Команда Зеленского топчется на месте, насиженном командой Порошенко, заявил российский сенатор Франц Клинцевич. Клинцевич назвал «невнятицей» планы Киева по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.