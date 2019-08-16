Сирия скоро вернет Хан-Шейхун и отрежет террористов на севере Хамы

Сирийская арабская армия (САА) продолжает стремительное продвижение на юге провинции Идлиб, освобождая все новые территории от террористов. По информации портала South Front, войска САР сегодня отбили населенные пункты Мадайя и Аль-Арджахи в западных предместьях Хан-Шейхуна. Подробнее об операции правительственных сил в этом регионе – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Подразделения САА при поддержке ВВС Сирии в настоящее время ускоряют наступление, оттесняя боевиков террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях стратегически значимого города Хан-Шейхун. Корреспонденты ФАН, находящиеся на передовой линии, сняли на видео и фото удары сирийских войск по объектам джихадистов в этом районе.

За последние дни на данном направлении был освобожден целый ряд населенных пунктов к западу от Хан-Шейхуна – Зайтун, Кафр-Айн, Ан-Наби, Аль-Эбис, Наби-Юнус и Тель-Айс. В прошлые выходные, кроме того, от исламистов был зачищен ключевой город Аль-Хубейт.

Войскам Сирии также удалось заметно преуспеть в боях с террористами и с восточной стороны от Хан-Шейхуна. Так, ранее был взят населенный пункт Сукейк.

Активные военные действия САА вынудили оставшихся в этой зоне радикалов бежать в сам город Хан-Шейхун, который уже превратился в один из самых крупных блокпостов джихадистов в Идлибе. Кроме того, рядом располагается важнейшая магистраль М5, связывающая Алеппо и Дамаск.

Таким образом, есть все признаки, что сирийская армия сейчас планомерно формирует «котел» вокруг так называемого Аль-Латаминского выступа – другой стратегической базы террористов. Со взятием Хан-Шейхуна данная «ловушка для боевиков» полностью сомкнется.

Военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин напомним в комментарии для Федерального агентства новостей, что армия САР уже не раз в ходе конфликта успешно применяла тактику формирования «котлов» – например, в районе Акербата и Ар-Растана. Соответственно, очень высока вероятность, что эта зарекомендовавшая себя стратегия будет реализована и на границе Хамы и Идлиба.

«Ситуация развивается успешно для сирийских войск. Они приближаются к Хан-Шейхуну с нескольких сторон, сейчас с запада он находится всего в трех километрах от передовых позиций САА, а с востока – где-то примерно в восьми. То есть там сформировалось своеобразное «бутылочное горлышко», которое постепенно сжимается, и в ближайшие дни можно ожидать, что правительственные силы возьмут под огневой контроль ключевые дороги в районе Хан-Шейхуна, и тогда бандгруппы боевиков окажутся отрезанными на территории Аль-Латаминского выступа», – предполагает наш собеседник.

Тем не менее террористы пока не оставляют надежд удержаться на прежних позициях, и говорить об их возможной скорой добровольной капитуляции пока рано, добавил он. Данные опорные пункты очень важны для идлибских группировок.

«Боевики еще не собираются выводить свои отряды, они пока предпринимают попытки контратак, например – в районе Сукейка. Также они не прекращают перебрасывать какие-то отряды к Хан-Шейхуну, чтобы затормозить наступление правительственной армии САР, однако эти их попытки, если учитывать сложившиеся условия, уже вряд ли к чему-то приведут», – считает эксперт.

По его мнению, город в скором времени будет освобожден, и таким способом создастся небольшой изолированный анклав радикалов на севере Хамы. Помешать этому может только политический фактор – например, если Турция будет умолять вновь вернуться к идее буферной зоны и режима прекращения огня.