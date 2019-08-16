Водителя Rammstein задержали на российской границе с марихуаной

Псков, 16 августа. Правоохранительные органы Псковской области расследуют уголовное дело в отношении 46-летнего гражданина Польши Павла Марчака, который подозревается в контрабанде наркотиков. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в силовых структурах.

Мужчину, работающего водителем одного из грузовиков, в котором группа Rammstein возит оборудование для своего европейского стадионного тура, задержали на российско-латвийской границе 5 августа, но стало об этом известно только сейчас.

Источник ФАН уточнил, что во время проверки на таможенном посту МАПП «Убылинка» у Павла нашли десять граммов марихуаны и девять граммов гашиша. В данный момент поляк находится в СИЗО: ему избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В ходе допроса Марчак заявил правоохранителям, что якобы не знал о российских законах и не был в курсе того, что хранение и перевозка наркотиков запрещены на территории страны.

Как стало известно ФАН, колонна из десятков грузовиков двигалась из Петербурга, где 2 августа Rammstein дали концерт на «Газпром-арене» в рамках европейского стадионного тура в поддержку нового альбома, в Псковскую область, где пересекла границу и отправилась в Ригу. В столице Латвии немецкие музыканты выступили 6 августа.

Защищать Марчака намерено генеральное консульство Польши в Петербурге. Вице-консул Божена Борковска лично навестила подозреваемого в псковском СИЗО и попросила о помощи одно из юридических бюро Петербурга.