Жириновский обнаружил в песне «Пора в путь-дорогу» пропаганду алкоголя

Москва, 16 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал знаменитую песню «Пора в путь-дорогу». По словам политика, популярный советский шлягер пропагандирует алкоголь.

Поводом для недовольства послужила строчка «Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные «У-2» (советский биплан).

«Я понимаю, это советская многими любимая песня, но разве нельзя выбрать любую другую без пропаганды алкоголя? Человек это слышит, и волей-неволей у него откладывается: раз в дорогу - нужно выпить. Зачем к этому приучать, да еще и через культуру?» — пишет Жириновский в Telegram.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за то, что тот пропагандирует алкоголь в своих песнях. По мнению парламентария, певец рекламирует «дешевое и легко доступное удовольствие», на которое сам бы никогда не покусился. Отдельной критики была удостоена популярная песня «Ленинграда» — «В Питере пить».

Песня «Пора в путь-дорогу» была написана поэтом Соломоном Фогельсоном и композитором Василием Соловьевым-Седым. Она прозвучала в советской комедии «Небесный тихоход».