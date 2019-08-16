Эксперт назвал заявления Пентагона об активности РФ в Африке «провокационной «брехней»

Представители Пентагона предупредили об опасном росте влияния России в Африке. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец видит в этом заявлении яркий пример смешения правды и провокационной «брехни».

Действующий и прошлый руководители Африканского командования вооруженных сил США Стивен Таунсенд и Томас Вальдхаузер сказали, что Москва и Пекин активно наращивают экономические, дипломатические и культурные связи как минимум с десятью странами Африканского континента. Они отметили взрывной рост товарооборота, внедрение проектов по атомной энергетике и в нефтегазовом секторе, растущий рынок оружия. Генералы пожаловались Конгрессу на якобы активность российских частных военных компаний в 15 африканских странах.

Военные обратились к представителям Конгресса с просьбой в свою очередь наращивать сотрудничество с Африкой, чтобы лишить Россию и Китай возможности получить полный доступ к портам, базам или воздушному пространству континента. В противном случае свобода действий США на территории Африки и вокруг нее окажется под угрозой, резюмировали в Пентагоне.

По словам военного обозревателя «КП», правда заключается в том, что Россия и Китай действительно за последние годы налаживают активные экономические, военно-технические, культурные, спортивные и другие виды связей со странами Африки. Российские военные советники по официальному приглашению работают в этих африканских странах. В свою очередь Китай уже обустраивает в Джибути свою военную базу, отмечает военный эксперт.

«Враньем» Баранец назвал ту часть выступления американских генералов, которая касалась большого количества частных военных кампаний у России в Африке. Эксперт подчеркнул, что эта «брехня» появилась в повестке Пентагона с подачи Михаила Ходорковского.

«Тогда была поймана и убита группа журналистов, посланных Ходорковским якобы на поиски ЧВК. Вот это как раз и была «вода на мельницу Запада» для того, чтобы доказать наличие бойцов из частного охранного предприятия «Вагнер». Если пересчитать сообщения всех западных СМИ, особенно из НАТО, о том, что в Африке работают «вагнеровцы», то можно сделать вывод, что нет на земном шарике стран, где бы западные провокаторы не находили следы представителей этого ЧОП. Это совершенно не так. Правда заключается в том, что наши консультанты и специалисты на законных основаниях резко активизировали сотрудничество со странами черного континента», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Что касается провокационной лжи Запада, то она была вызвана завистью, или, как у нас говорят в народе, их «жаба душит» от того, что Россия теперь, в отличие от 90-х годов, начала активное освоение этого континента, подчеркивает Баранец.

«Если они говорят о военных базах, то пусть они называют их конкретно. В их сообщениях говорится только об одной китайской базе в Джибути. Эта ложь направлена на то, чтобы настроить Запад против России и затормозить ее проникновение в Африку, которая в последние годы очень широко развивается», — уточнил собеседник ФАН.

Ранее военное командование заявляло, что США не обеспокоены возможным ростом активности России в Арктике и в регионе Северного Ледовитого океана. Так сообщил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан, уточнив, что Штаты пристально следят за активностью РФ в Арктике.