Киев отказался принимать арестованных в РФ моряков ВМСУ из-за «унижения»

Киев, 16 августа. Предложение российской стороны по возвращению моряков ВМСУ, которые арестованы в РФ по делу о нарушении госграницы в Керченском проливе, неприемлемо для Киева. Об этом заявила представитель МИД Украины Елена Зеркаль.

По ее мнению, Москва нашла «рычаг давления» на Киев, чтобы создать внутри украинского общества недовольство происходящим. Поэтому Киев отказывается принимать арестованных в Крыму моряков ВМСУ на условиях, предложенных Москвой. Зеркаль добавила, что власти Украины не готовы дать гарантии участия своих военнослужащих в уголовном процессе, который считают «незаконным».

«Во-первых, это нонсенс, а во-вторых — унижение», — сказала Елена Зеркаль в интервью ВВС.

Как передает ForPost, представитель украинского МИД добавила, что Киев намерен «бороться» за арестованных моряков на международной арене.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условие освобождения украинских моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе. Она отметила, что освобождение служащих ВМСУ из-под стражи возможно, если они будут участвовать в досудебном и судебном процессах по данному делу. МИД РФ направил соответствующую ноту украинским коллегам, однако, как рассказала Захарова, официальная позиция Киева по данному вопросу не изменилась.

Напомним, в ноябре 2018 года два военных катера и один буксир ВМСУ нарушили государственную границу России. Корабли вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не реагировали на требования российских пограничников остановиться. В результате украинские моряки были задержаны по делу о нарушении госграницы РФ.