Власти Подмосковья проверили свалки вблизи «Жуковского» после инцидента с А321

Москва, 16 августа. Подмосковные власти проверили две свалки, расположенных вблизи аэропорта «Жуковский», после инцидента с самолетом Airbus А321, которому пришлось совершить экстренную посадку в кукурузном поле. Министр экологии Московской области Дмитрий Куракин вместе с представителями Росприроднадзора выясняли, действительно ли мусор привлек чаек, из-за которых отказали двигатели воздушного судна.

Первый рейд прошел на самом загрязненном участке местных водоемов, которые называют озеро Глушица. Проверка показала, что сейчас на данной территории находится только строительный мусор, который вряд ли привлекает птиц. Как уточнил Куракин, свежий мусор не завозят сюда уже в течение двух лет.

«И птиц на этой территории практически не видно, поскольку нет кормовой базы», — подчеркнул министр экологии Подмосковья.

Куракин уточнил, что озеро Глушица замусорили, когда этим участком владела частная компания ООО «Вымпел К». Примерно в мае 2017 года Росприроднадзор начал получать жалобы на несоблюдение экологических норм на данной территории. В результате против компании возбудили дело, а управление участком взяла на себя администрация Жуковского. После этого территорию постепенно начали приводить в порядок. Куракин подчеркнул, что водоемам вернут первозданный вид в 2020 году, и это не зависит от наличия чаек на свалке.

Вторым объектом, который проверили подмосковные власти, стала перегрузочная станция «Экосервис». В подобных местах собираются отходы из ближайших населенных пунктов, а затем мусор направляют на полигоны или на переработку. Станция расположена в километре от аэропорта «Жуковский». Владельцев этой территории уже неоднократно наказывали за различные нарушения в экологической сфере. Например, здесь фиксировали навалы мусора и отсутствие системы сбора дождевых и талых вод. Нарушения были устранены, однако для борьбы с птицами этого оказалось недостаточно.

«Я думаю, что за ней придется дополнительно понаблюдать, потому что птиц там было больше всего объективно. Определенно, этот объект птиц привлекает», — рассказал Куракин.

Он уточнил, что «Экосервис» еще не до конца выполнил все предписания, например, не установил навесы и ангары. Если все это будет сделано, то ситуация с птицами на приаэродромной территории должна значительно улучшиться. Как подчеркнул министр, если после этого проблема не исчезнет, будет решаться вопрос о переносе перевалочной станции на другое место.

Куракин пообещал проверить, действительно ли количество чаек вокруг «Жуковского» увеличивается. При этом он отметил, что данных птиц привлекают прибрежные воды, поэтому порой рост их популяции не зависит от количества мусора, сообщает телеканал «360».

Напомним, утром 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершал рейс из подмосковного Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в поле. При наборе высоты воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Из-за попадания птиц в турбины двигатели А321 отказали, сообщает Deita.ru.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что экипаж самолета следует представить к государственным наградам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал эту идею.