Депутат Госдумы запросил у Минздрава отчет по борьбе с вирусным гепатитом в России

Минздрав сообщил об увеличении количества больных вирусным гепатитом в России почти на 130 тысяч за последние пять лет. В 2018 году был зарегистрирован почти миллион больных, сообщается в статистическом сборнике ведомства за прошлый год. В Госдуме запросили отчет Минздрава о системных мерах по борьбе с вирусами гепатита в настоящий момент и перспективах их применения в будущем. Как стало известно ФАН, соответствующий запрос отправил на имя министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев.

Количество больных вирусным гепатитом в России выросло с 783 тысяч в 2013 году до почти 917 тысяч в 2018 году, сообщается в статистическом сборнике Минздрава. Больше всего случаев заболевания встречается в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области, а меньше всего болеют гепатитом в Липецкой области, в Калмыкии и Чечне.

Министерство здравоохранения одобрило первую безинтерфероновую схему (применение комбинации глекапревир + пибрентасвир без рибавирина) для лечения хронического вирусного гепатита С, вызванного вирусом всех основных генотипов (ГТ1–6) у пациентов в возрасте 12-17 лет. Схема может применяться в рамках 8-недельного курса пациентами без цирроза печени (это большая часть пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в России). При этом в текущем году Минздрав планирует потратить на лечение гепатита С у пациентов с ВИЧ на треть (более 350 млн руб.) меньше, чем в 2018 году – на это Минздраву и Леониду Рошалю уже пожаловалась межрегиональная общественная организация «Сообщество людей, живущих с ВИЧ». Однако даже эти средства, говорят в сообществе, идут на закупку устаревших и неподходящих для лечения цирроза препаратов, а также для применения их вместе с препаратами для терапии ВИЧ-инфицированных.

В обращении к Скворцовой депутат Сухарев приводит статистику экспертных оценок, из которой следует, что заболеваемость гепатитом в России практически в три раза выше, чем отражено в официальных данных – порядка 5,8 млн инфицированных одним только гепатитом С.

«В 2018 году в Российской Федерации современную безинтерфероновую терапию получали менее 15% пациентов с гепатитом С. Большинство регионов избегают включения препаратов против гепатита в программу госгарантий, поскольку они отсутствуют в Перечне ЖНВЛП вследствие ограниченности бюджетных средств», – отмечает парламентарий.

Он также упоминает препарат на основе Софосбувира (Sofosbuvir), открытого в 2013 году, который успешно применяется при лечении гепатита С в других странах.

Со ссылкой на Центр по анализу болезней (CDAF) Сухарев напоминает, что избавиться от гепатита к 2030 году смогут только те государства, которые примут национальные стратегии и систематизированные планы по искоренению вирусов гепатита, и будут им следовать.