Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Кремль заявил, что нормандский формат должен быть подготовлен и принести результат

109
0 Оставить комментарий

Кремль заявил, что нормандский формат должен быть подготовлен и принести результат

Москва, 16 августа. Российские власти поддерживают нормандский формат, однако нацелены на конкретные результаты. Об этом в пятницу заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

 «Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если проводить, то он должен быть самыми тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Политик отметил, что проводить встречу «просто так» Москва не хотела бы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил созвать заседание нормандской четверки. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал данную инициативу, а также обещал позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Зеленский в свою очередь объявил о намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом перед проведением переговоров в нормандском формате. Согласно предварительной информации, Зеленский попросит американского лидера проявлять большую активность по украинскому вопросу.

Ранее он также призывал Великобританию или США присоединиться к нормандской четверке. Вашингтон назвал это предложение «интересным». Член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что урегулирование украинского кризиса является сугубо европейским делом, и США не имеют к нему никакого отношения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров