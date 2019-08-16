Путин встретится с президентом Мозамбика 22 августа 

Москва, 16 августа. Президент РФ Владимир Путин встретится с коллегой из Мозамбика Филипе Ньюси 22 августа. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Главное в программе визита, который пройдет с 20 по 23 августа, это переговоры двух президентов, которые состоятся 22 августа», — указал дипломат.

По словам Ушакова, глава южноафриканского государства также примет участие в двустороннем деловом форуме, на котором будут присутствовать бизнесмены России и представители ряда компаний из Мозамбика.

Визит Ньюси важен на фоне подготовки к первому саммиту «Россия — Африка», который пройдет в Сочи с 23 по 24 октября, отметил дипломат. Он уточнил, что президент Мозамбика не сможет присутствовать на мероприятии из-за намеченных на 15 октября выборов в южноафриканской стране.

По итогам переговоров Путина и Ньюси, как указал Ушаков, ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, а также деловых соглашений.

Отметим, что товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг отметки в 115 миллионов долларов. По сравнению с 2017 годом он увеличился на 25%. За первые пять месяцев текущего года объем двусторонней торговли составил 30 миллионов долларов.

Напомним, инициативу проведения форума «Россия — Африка» президент РФ впервые озвучил на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. 25 февраля 2019 года он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Ушаков.

Предполагается, что в мероприятии, которое пройдет в октябре в Сочи, примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента. В частности, на форум может прибыть президент Анголы, которого Путин пригласил в Сочи во время очередной встречи.

Кроме того, президент Мадагаскара Андри Раджоелина заявил о намерении принять участие в саммите. Как отметил министр обороны страны генерал Ричард Ракотонирина, у двух государства есть «много точек соприкосновения».