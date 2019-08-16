Стали известны темы переговоров Путина и Ниинисте в Финляндии

Москва, 16 августа. Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте на переговорах 21 августа обсудят вопросы взаимодействия в Арктике, безопасности полетов над Балтикой, а также вопросы международной повестки. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин собирается посетить Финляндию. Кремль подтвердил подготовку визита российского лидера.

Юрий Ушаков назвал темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии.

«Вопросы взаимодействия в Арктике, опять-таки в контексте председательства Финляндии в Арктическом совете, наверняка будет [обсуждаться] безопасность в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров в военной авиации», — цитирует слова Юрия Ушакова РИА Новости.

Помощник российского лидера добавил, что Владимир Путин и Саули Ниинисте также обсудят региональные вопросы и различные международные темы.

В правительственной канцелярии Финляндии рассказали, что встреча лидеров двух стран пройдет в президентском дворце в Хельсинки, а после переговоров состоится совместная пресс-конференция. Также финская сторона сообщила, что визит Владимира Путина завершится ужином в Морской крепости Суоменлинна.