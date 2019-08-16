Эксперт рассказал, как США выстрелили в ногу своей «нефтянке»

Американское издание Bloomberg, говоря о росте цен на нефть марки Urals, умалчивают о том, что именно поведение Вашингтона сегодня является главным фактором нестабильности на мировом нефтяном рынке. Это вредит как самим США, так и другим нефтедобывающим странам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ранее эксперты Bloomberg подсчитали, что из-за санкций, которые США ввели против Венесуэлы и Ирана, Россия дополнительно заработала на продаже нефти более 900 миллионов долларов.

«Простое снижение поставок нефти из Ирана и Венесуэлы привело бы лишь к тому, что другие крупные игроки на нефтяном рынке нарастили бы добычу и ситуация с ценами быстро выровнялась бы. Так уже не раз бывало, поскольку Иран, Ирак и другие нефтедобывающие страны уже оказывались под американскими санкциями», — напомнил собеседник ФАН.

При этом Россия в последний год не наращивала объемов продажи нефти на внешние рынки, отметил эксперт.

«Этого не случилось, во-первых, потому, что мы являемся участниками соглашения «ОПЕК плюс» и добровольно наложили на себя ограничения по экспорту нефти за рубеж. А во-вторых, потому что за последние 8 лет в «нефтянке» России произошла значительная модернизация перерабатывающей отрасли, и больше половины добываемой нефти отправляется на переработку внутри страны. К слову сказать, наши премиальные моторные масла продаются теперь в самые разные части света, включая Южную Америку», — рассказал Александр Фролов.

По его мнению, рост цены нефти марки Urals (именно она составляет большую часть нефтяного экспорта России) обусловлен тем, что сами США без конца наращивают производство своей сланцевой нефти.

«За последние два года их добыча выросла примерно на 4 миллиона баррелей в сутки. Это очень много. Причем рост добычи произошел за счет сланцевой нефти. А это легкая нефть, из которой можно делать в основном авиакеросин и бензин: ни для чего больше она не годна. И в таких количествах в ней нет необходимости на мировом рынке», — рассказал эксперт.

Для того, чтобы легкую сланцевую нефть смогли перерабатывать нефтеперерабатывающие заводы, ее нужно смешивать с более «тяжелыми» сортами, пояснил нефтегазовый аналитик.

«Тяжелую нефть американцам длительное время поставляла Венесуэла. Теперь же США санкциями против Каракаса, можно сказать, сами себе выстрелили в ногу, лишив себя этой нефти. Этим и объясняется рост стоимости нефти марки Urals. Поскольку она также относится к категории тяжелой нефти. Именно ее США теперь закупают, чтобы смешивать со «сланцем», а полученную смесь — перерабатывать на своих НПЗ», — рассказал собеседник ФАН.

Вот и получается, что США свою легкую нефть вынуждены продавать дешево, поскольку она не имеет большого спроса в мире, а стоимость тяжелой нефти растет, добавил Александр Фролов. По его словам, это стало причиной, что нефть марки Brent, которая традиционно была дороже, периодически продается дешевле, чем Urals.

«Поскольку США не соглашаются участвовать ни в каких соглашениях по добровольному самоограничению добычи нефти, именно они — одна из главных причин скачков цен на «черное золото». Причем это вредит как самим Соединенным Штатам, так и другим нефтедобывающим странам», — резюмировал собеседник ФАН.

Администрация США ввела санкции против Венесуэлы в январе этого года. Почти половина всей добываемой венесуэльской нефти шло в США. Теперь Каракас не имеет возможности продавать углеводороды Штатам, то есть эта латиноамериканская страна лишилась практически половины своих доходов от экспорта нефти.

В Вашингтоне рассчитывали, что такая мера приведет к быстрому свержению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако этого не произошло.