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Начальника сакского отделения МЧС убили в бытовой драке в Крыму

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Начальника сакского отделения МЧС убили в бытовой драке в Крыму

Евпатория, 16 августа. Начальник отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району ГУ МЧС России по Республике Крым Ярослав Мамаенко скончался от ножевого ранения.

Драка на бытовой почве произошла в ночь с 15 на 16 августа в Евпатории. Личность погибшего изданию ForPost подтвердил источник в правоохранительных органах.

Ярослав Мамаенко был вовлечен в конфликт с пьяной компанией, один из участников которой нанес ему удар ножом. В больницу мужчина был доставлен еще живым, но в результате скончался от ножевого ранения надплечной области.

В декабре 2019 года начальнику сакского отделения ГУ МЧС должно было исполниться 32 года.

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