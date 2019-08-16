Россия пригласила Бориса Джонсона и Ким Чен Ына на юбилей Победы

Москва, 16 августа. Россия пригласила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на празднование юбилея Победы в Москву. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, аналогичное приглашение уже принял президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы вчера направили приглашение Борису Джонсону, Ким Чен Ыну заранее направили», — рассказал Ушаков.

Также помощник главы государства отметил, что приглашение посетить торжественные мероприятия в честь 75-летия со Дня Победы уже направили президенту США Дональду Трампу.

Напомним, на празднование юбилея Победы американского лидера ранее лично пригласил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита G20 в Осаке. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Трамп весьма эмоционально отреагировал на приглашение, заявив, что очень важно еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и РФ. Кроме того, президент США отметил, что примет предложение приехать в Москву 9 мая 2020 года, как только получит официальное приглашение.